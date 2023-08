Se cayó el sistema de Pami a nivel nacional

El sistema informático del Pami se cayó este miércoles a nivel nacional y afectó la atención en todas sus oficinas y delegaciones. Según señalaron las autoridades, el inconveniente se detectó desde la primera y “repercute en absolutamente todos los trámites”. Por ahora, no hay atención en la ciudad de Rosario.

Héctor Zulli, delegado de Pami zona norte, dio detalles sobre el impedimento para confeccionar recetas, estudios y autorizaciones a los afiliados.

“No hay forma de solucionar el problema. Llegamos a las 7 de la mañana y no tuvimos sistema. Le tenemos que decir a los abuelos que se vuelvan. Estamos totalmente a ciegas”, señaló.

En la misma línea, aclaró que no hay atenció porque “repercute en absolutamente todos los trámites, no se puede hacer nada, ni medicamentos, ni estudios, ni autorizaciones”. “Es un caos importante, no tenemos algo seguro y serio”, cerró.