Pocho Lavezzi habló del rumor de romance con Zaira Nara

En medio del fuertísimo rumor de romance que involucra a Ezequiel "El Pocho" Lavezzi y Zaira Nara, el exfutbolista de la Selección Argentina contó si es verdad que está viviendo una affaire con la modelo.

"Quiero contarles que acabo de hablar con Pocho Lavezzi, me respondió de manera muy generosa sobre las versiones que decían que estaba empezando algo con Zaira Nara y déjenme decirles que fue contundente", expresó Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre la versión de que habrían visto a Pocho muy acaramelado con Zaira en Ibiza.

"Hola Juan, no tengo idea de nada la verdad, y también decirte que no me gusta hablar a mi de mi vida privada, pero ahora que me contás esto lo sé, porque no tenía idea la verdad... No pasa nada por preguntar, gracias por entenderme, pero no hablo nada de mi vida privada", sentenció Pocho en su mensaje a Juan, remarcando que no estaría saliendo con Zaira.

Desde octubre del año pasado, Pocho Lavezzi expresó su interés por Zaira Nara. A través de las redes, el futbolista le dejó likes, poco después de que la conductora anuncie la separación de su marido. Parece que hoy estarían muy cerca.

En Intrusos fue Maite Peñoñori quien lanzó la bomba sobre el estado que estarían teniendo. “Me dijeron que hubo un acercamiento Pocho con Zaira. Hace poco estuvieron en Ibiza”, contó la periodista.

“No noviazgo, es una onda”, aseguró, sobre la relación free que estarían teniendo, mientras Flor de la Ve celebraba la versión, con humor, contando que en la paradisiaca isla española eran muy comunes ese tipo de invitaciones a los yates.

