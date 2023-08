Rosario espera una nueva edición de los Premios Magazine

Rosario se prepara para una nueva noche de los premios Magazine, un clásico de la ciudad y la región, que reconoce figuras de la cultura, el arte y la política de la ciudad y el país.

"Estamos tratando de ir armando las últimas piezas sueltas que quedan para amonizar para mañana, pero la suerte está echada a esta altura", comentó Carlos Bermejo, el fundador y organizador del evento.

"Este año tuvimos mucha prensa por cosas no gratas, hay manifestaciones, reclamos, violencia, es parte de la vida cotidiana. Pero también hay una ciudad que a través de la cultura quiere mostrar que hay otra posibilidad, que es una caldera, que debemos engancharnos para superar y recuperar la mirada integradora", apuntó.

"Mañana la reunión es para eso, el encuentro de los que piensan de una manera y de otra, pero que todos juntos podemos caminar hacia adelante, la cultura en todas sus manifestaciones. Es una excusa de encuentro, por eso trasciende", destacó en Cadena OH!

En su relato, afirmó que cuando surgió el evento hace 31 años atrás, hubo gente invitada que no fue. Pero ahora pasó mucho tiempo, se potenció año a año. "Ahora nos llaman desde ciudades vecinas, medios nacionales, que quieren estar. Algo pasó para que figuras importantes te llamen y pidan estar".

Rosario había tenido un concurso muy prestigioso, pero para el año 1991 o 1992 se había terminado. No había casi cable en esa época. Había dos canales, el 3 y el 5, ATC, la radio AM, "y algo más. Entonces nos juntamos desde diferentes medios y disciplinas artísticas. Entre todos pensábamos en volver a tener un premio desde Rosario, que siempre fue importante culturalmente hablando. Lo empecé en mi programa. Hoy ya me supera esto, del grupo que armábamos el primer evento, que seríamos 10 personas, quedamos dos. Estamos a ful", remarcó.

Por último, destacó el rol de Cadena OH!, como prenda de unión provincial y de difusión del evento. "Es un mérito y un logro. Nunca se trasmite para Canal 13 de Santa Fe, pero ahora sí recorrerá la provincia, mañana se trasmitirá desde Santa Fe por esta radio".

