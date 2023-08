Schiaretti: "Hay que nombrar 15 mil efectivos federales para combatir el narcotráfico"

Con la presencia del Gobernador de Córdoba y precandidato a Presidente, Juan Schiaretti, en la ciudad de Santa Fe, se presentó la lista de "Hacemos por Nuestro País", que encabezan Estebal Paulón para la Cámara baja nacional y Gustavo Leone para el Parlamento del Mercosur.

En ese marco, el mandatario cordobés manifestó que "nosotros conformamos un espacio que expresa la cultura de la producción y el trabajo, y no la del subsidio. Argentina debe retomar eso, también somos la expresión del interior productivo y de un país federal. No puede ser que el boleto cueste más caro que en el AMBA, al igual que la energía electrica, o el agua y el saneamiento".

"Las retenciones a las exportaciones penalizan a la producción, y no existen en ningún país. Soy el único candidato que dice que hay que eliminarlas, y lo vamos a hacer en 4 años, si los argentinos nos eligen. Mienten aquellos que dicen que eso no puede hacerse, nuestra fuerza es la única que lo está planteando claramente", agregó.

Cruce al Gobierno nacional y "solidaridad" con Perotti

En otro tramo de la conferencia de prensa, Schiaretti refirió al flagelo de la inseguridad y narcocriminalidad que aqueja a la provincia de Santa Fe, y aseguró que "el primer responsable de la pelea con el narcotráfico es el Estado, y acá en Argentina el Gobierno nacional mira para el costado y le traslada las peleas a las provincias y los municipios".

"hay que nombrar 15 mil fuerzas federales más para que estén en todo el territorio nacional"

"Para combatirlo hay que vigilar las fronteras, porque no producimos droga en Argentina. Allí pueden jugar un rol las propias fuerzas armadas. El otro punto es que hay que nombrar 15 mil fuerzas federales más para que estén en todo el territorio nacional combatiendo este flagelo", planteó el gobernador cordobés.

Finalmente, comentó que se solidariza con las provincias que sufren el abandono del Estado nacional, y respecto a un posible encuentro con el Gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, detalló: "Para mi es un amigo, pero hoy no me reuní con él. Me comuniqué y el está con otras actividades, pero es mi amigo y nos reunimos como corresponde, independientemente de donde esté alineado cada uno políticamente".