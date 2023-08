El gobierno provincial evalúa denunciar al intendente de San Lorenzo

El ministro de Planificación y Gestión, Marcos Corach, afirmó que el reciente piquete en la autopista Rosario-Santa Fe, encabezado por el propio intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, quien acompañó el reclamo por el brutal ataque hacia una mujer para robarle su auto en la zona, fue una escena "armada". Corach afirmó que no cree en la sinceridad del reclamo y señaló que el propio Raimundo actuó como organizador del piquete y lo confrontó verbalmente.

Corach afirmó que la situación no era placentera y que el ambiente parecía estar sobreactuado. Aseguró que Raimundo estaba hostil y que tenía un acta preparada con demandas que no eran realistas. El ministro indicó que firmó un compromiso con Raimundo para enviar más efectivos y patrulleros policiales como respuesta a la situación, pero que no estaba conforme con la actitud del intendente.

El ministro señaló que Raimundo se comportó como un líder de la organización, organizando y desplegando el piquete en la autopista con la presencia de los medios de comunicación. Corach mencionó que resultaba extraño que el domingo por la mañana, el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, fue a San Lorenzo y el intendente no le respondía las llamadas.

Corach confirmó que están evaluando la posibilidad de denunciar al intendente Raimundo por incurrir en un delito al cortar la autopista. También mencionó que Vialidad provincial presentará otra denuncia penal.

Raimundo, por su parte, defendió su acción y argumentó que se sumó a la manifestación debido a la preocupación de los taxistas y vecinos por la seguridad en la zona. Agradeció por el refuerzo policial que resultó de la manifestación y pidió disculpas por la metodología utilizada.