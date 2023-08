Unión: uno de los refuerzos que parecía asegurado se terminó yendo a Portugal

Desde hace varias semanas empezó a sonar el nombre de Matías Rocha en Unión y el mismo jugador reconoció su interés por venir al país. Incluso, la negociación avanzó y el uruguayo estuvo cerca de convertirse en el primer refuerzo del Tate en este mercado de pases.

No obstante, en algún momento las tratativas se estancaron y no hubo más novedades al respecto. Si bien todo indicaba que la transacción se iba a hacer, todavía no había nada asegurado.

Ante la vertiginosidad del mundo del fútbol, Rocha recibió otras propuestas y empezó a evaluarlas. Finalmente, Arouca de Portugal aceleró raudamente en las últimas horas y convenció al uruguayo para recalar en el fútbol de aquel país.

Según algunos medios de Montevideo, la oferta de Unión era mejor que la de los europeos, sin embargo, nunca prosperó y terminó por desaparecer. Por esta razón, Defensor Sporting aceptó la partida del defensa hacia el área metropolitana de Oporto.

Cabe destacar que el Rojiblanco aún no solucionó el problema con las inhibiciones y eso pudo ser un factor que condicionó el arribo del defensor. Por el lado de la dirigencia, afirman que para el jueves o viernes solucionarán este conflicto y podrán sellar las incorporaciones.

La posible partida de Franco Calderón

En las últimas horas, Argentinos Juniors avanzó fuertemente por el defensor y éste tendría todo arreglado con los de La Paternal. El Bicho pagaría 1.000.000 dólares por el 80% del pase.