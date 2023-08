Massa se comprometió a poner en marcha una UIF en Rosario

El domingo que viene se celebrarán las Primarias nacionales para elegir candidatos a presidente y al Congreso, y en ese marco, el ministro de Economía, Sergio Massa, visitó este martes Rosario y la región.

En la empresa Liliana (Baigorria), Massa adelantó que "la semana que viene" vuelve a Rosario "para poner en marcha una Unidad de Información Financiera para perseguir el lavado de dinero del narcotráfico" y también para "poner en marcha un operativo especial de Gendarmería para que los rosarinos vuelvan a vivir sin miedo".

"Tengo un montón de cosas para decirles, algunas tienen que ver con el lugar en el que estamos y otras con la realidad que le toca atravesar a los rosarinos y a los santafesinos. Quiero agradecer al gobernador Omar Perotti por estar siempre al lado de nosotros", comenzó diciendo Massa, luego de los discursos del titular de la empresa de electrodomésticos Liliana y del "Vasco" De Mendiguren.

Anuncios para Rosario

"No quiero dejar de pasar por Rosario sin hablar de la cuestión que marca a esta ciudad. Sé que los rosarinos están hartos de ser noticia nacional por cuestiones relacionadas al narcotráfico y la inseguridad y el dolor que genera en la sociedad", comentó Sergio Massa.

"En pocos días termina la elección, pero la semana que viene voy a volver a Rosario para poner en marcha la Unidad de Información Financiera para persecución del lavado de dinero con origen en el narcotráfico, voy a volver porque le he pedido al ministro de Seguridad de la Nación para que establezca un operativo especial de Gendarmería para que los rosarinos vuelvan a vivir sin miedo", anunció.

"Ahora escucho que algunos pasaron cuatro años al frente de la cartera de Seguridad y no tienen ni un resultados positivo para mostrar", apuntó luego.

"En Tigre no esperé al gobierno nacional o al provincial para que me vengan a salvar en materia de seguridad. Me hice cargo yo de la situación e instalamos tecnología con análisis científico y bajamos un 92 por ciento el delito en esa jurisdicción", recordó Massa sobre su intervenció en seguridad cuando era intendente de Tigre.