Javkin y Sain se cruzaron por la inspección en la central de monitoreo

El intendente Pablo Javkin utilizó sus redes sociales para pegarle al ex ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain, luego que el Ministerio Público de la Acusación ordenara una inspección en la central de monitoreo conocida como OJO, con el objetivo de dilucidar si se dejaron de tomar denuncias anónimas sobre puntos de venta de drogas en Rosario y la región.

“Parece que el ministro picante en redes cajoneaba denuncias de puestos de venta de droga“, señaló Javkin en su cuenta oficial de la red social Twitter.

“No nos quieran explicar más nada… Cuando sufrimos la inseguridad en Rosario, es por cosas como estas“, agregó el jefe municipal de Rosario.

La respuesta de Sain no se hizo esperar. El ex funcionario escribió: “Vos sos una maquina de decir pelotudeces!!!! Cuando asumis la Intendencia Pablo “Yo no fui, yo no tengo nada que ver” Javkin? Fantasma!!!”

Lejos de bajar el tono, el ex ministro fue a fondo y agregó: “Mandale un abrazo grande al Viejo Cantero, tu empleado del mes en Desarrollo Social!!! Él te puede contar como funciona el tema y lo tenes cerquita”.

Javkin no se calló y fue por más: "Dedicaste tu tiempo a armar estas operaciones y después te fuiste. Los rosarinos sabemos quien sos. Lo menos que podés hacer es llamarte a un respetuoso silencio. Cambio y fuera", retrucó, a lo que el ex ministro de Perotti replicó: "Ya lo dije: vos sos una persona miserable. Sabes muy bien que nosotros no hicimos nada de lo que armaron Baclini y tu jefe Pullaro. Tuvieron un ministro valiente que les mostró el vinculo que la política rosarina tiene con el crimen. Vos sos un cagon que nunca va a reconocer eso".