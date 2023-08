Cultura fiscal en Argentina: ¿Qué pagamos y para qué se utiliza lo recaudado?

La organización no gubernamental Lógica hace años busca dar a conocer el sistema impositivo de la Argentina, las cargas tributarias que pesan sobre el conjunto de la población y, en concreto, qué se hace con ese dinero. Para ello, impulsó dos iniciativas diferentes: por un lado dar a conocer lo que cada pre candidato opina sobre el tema, y por otro, una juntada de firmas para que la información sobre el IVA sea visible en las facturas y tickets.

"Partimos de una campaña presidencial anterior, donde en el país con los impuestos más altos del mundo, Argentina, se le dedicó en el debate presidencial 6 segundos al tema impositivo. Desde Lógica entendemos que es una tragedia fiscal la que estamos viviendo, impuestos más altos, tercera inflación del mundo. Pero del otro lado tenemos el gasto público que es financiado por los tributos y la inflación. Detrás de todo esto hay una falta de cultura fiscal de nuestra sociedad, no sabemos los impuestos que pagamos, no sabemos para qué se utilizan, no nos preocupamos por eso tampoco", comentó Matías Olivero Vila, integrante de la organización.

"Cuando digo nosotros no hablo sólo de empresarios o empleados en relación de dependencia, hablo de los 46 millones que consumen cada día. En ese consumo tenemos que los impuestos rondan entre el 40 o 60 por ciento del precio final. En ese sentido se hicieron estas iniciativas".

Opinión de los pre candidatos

Según el entrevistado, su objetivo fue unir a los precandiatos con la ciudadanía, sin emitir juicios de valor, sólo establecer la relación.

"En general que frente a esa situación de hace cuatro años, ahora nos encontramos con que tres de los principales candidatos de las encuestas, coinciden en que debe bajarse los impuestos y el gasto público. Hay diferencias en el cómo, las respuestas están completas en nuestras redes Pais con Lógica", comentó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"La gente se da cuenta que no es gratis esta inflación, este nivel impositivo. Por eso nos dedicamos a concientizar lo que nos sale día a día a cada uno de los argentinos tener este sistema fiscal"

Discriminación de los datos del IVA

Ante la idea de la falta de cultura fiscal, Olivero Vila afirmó que "nuestro régimen oculta sistemáticamente los impuestos y eso ocurre de una manera muy directa: el artículo 39 de la ley de IVA plantea que si sos una empresa podes acceder a la información, si sos un ciudadano que aporta y vota, no tenes derecho a la información sobre ese impuesto, no se discrimina el IVA. Saber eso nos obliga a tres cosas, a recibir impuestos lógicos, a recibir servicios acorde a los impuestos que pago, y tercero una preocupación por el gasto público".

"Desde Lógica entendemos que la causa de los desequilibrios y excesos fiscales (gasto público, impuestos e inflación) tienen su causa en la falta de cultura fiscal por un sistema legal que oculta los impuestos", apunta la publicación en Change.org

"Por eso, por el bien de todos los argentinos 🇦🇷 te pedimos que firmes nuestra petición en bit.ly/ivaescondido y compartas esto por WhatsApp con todos tus contactos".

