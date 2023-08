Continúa la investigación por el siniestro en Aristóbulo del Valle y diagonal Martínez

Un brutal siniestro se vivió en el norte de Santa Fe el pasado fin de semana. Un automóvil chocó a una moto en la que viajaba una pareja con el trágico final de que el conductor perdió la vida. El choque fue en la esquina de Aristóbulo del Valle y Diagonal Martínez durante la mañana del sábado.

Durante las primeras horas se buscó al conductor o conductora del auto que rápidamente y sin brindar asistencia se dio a la fuga. La familia del joven de 23 años que falleció busca testigos que aporten información sobre el accidente fatal para dar con el conductor de un Peugeot 206 de color gris con vidrios polarizados que, según las cámaras de vigilancia de la zona, dobló en contra mano por Diagonal Martínez, chocó a la pareja y se dio a la fuga.

"Cuando ambas familias afectadas llegaron a nuestro estudio la primera teoría del caso que intentamos elaborar es quién conducía el vehículo. Hay dudas que tiene la sociedad y también los abogados, suponemos que con la investigación se ira clarificando", comentó el Doctor Romeo Díaz Duarte, representante de las víctimas.

Después de varios días de búsqueda, se entregó un hombre de 47 que se responsabilizó del hecho. El fiscal de la Unidad Especial de Accidentes de Tránsito, Daniel Filippi, realizó este martes, minutos después de su presentación la imputación formal, en la misma sede fiscal por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de su vehículo automotor y haber causado la muerte de Juan Luis Maximiliano Monti y de haber lesionado gravemente a Candela Miani, los ocupantes de la moto.

El hombre imputado hizo entrega de su licencia de conducir y el vehículo que intervino en el accidente quedó secuestrado por disposición judicial.

"Un padre de familia de 47 años no huye del lugar en contramano de la forma en que lo hizo, no deja los cuerpos tirados ahí, alguien sin antecedentes se presentaría a la policía rápidamente y no lo hizo, consultó a un abogado penalista y se presentó con él. Está tratando de acompañar documentales o probar que el familiar más directo de él no estaba en Santa Fe, sería el hijo. Tendría entre 22 o 24 años", comento el abogado en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Pero fuera de eso, hay cosas que no coinciden con el perfil de la persona que se presentó ante la justicia a los efectos de mitigar riesgos procesales. Aparte las víctimas han pedido todo, nos presentamos con ellos en el rol de víctimas indirectas, porque constituirse en querellantes tiene una demora inaudita en Argentina. La ley nos da una herramienta para poder acceder a la información, para hacer las cosas más rápidas y poder brindar a la familia un acercamiento con la fiscalía", explicó.

En este sentido, afirmó que "la fiscalía trabajó de forma implacable", pero que no se puede responsabilizar al Ministerio Público de la Acusación de que la ciudad tenga "deficiencia en cámaras, que el intendente o el gobernador no hayan hecho una inversión es esta materia".

"Es una vergüenza lo que estamos padeciendo los santafesinos. Sumado a lo que hacen estas personas que manejan antirreglamentariamente y tienen penas menores. Coincido que no haya nadie detenido por el momento, el fiscal tomó la declaración. Nosotros nos presentamos como víctimas hoy, el fiscal ha tomado todas las medidas que le sugerimos. Quizas en breve podamos tener algunas novedades, por ahora todo queda en reserva hasta tener novedades. Si se comprobase que fue otra persona, vamos a pedir la detención y prisión prevetiva", dijo por último.

