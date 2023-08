El dólar blue llegó a los 600 pesos

El dólar blue finalmente alcanzó la barrera de los 600 pesos, los tipos de cambio financieros operaron dispares y el Banco Central (BCRA) tuvo que volver a vender divisas.

La moneda paralela alcanzó el nuevo récord a pesar de las advertencias oficiales sobre inspecciones en las cada vez más numerosas cuevas del microcentro porteño.

La semana previa, el dólar informal registró un ascenso de $23, tras acumular en julio, en otro mes de fuertes sobresaltos, un aumento de 11,3%, por encima del dólar oficial (+7,2%) y del plazo fijo tradicional (+8,1%). Se trató del mayor incremento mensual para el dólar blue desde abril pasado, cuando saltó un 18,7%.

El dólar informal sube a $600 para la venta, tras ceder hasta los $597 durante la primera parte de la jornada y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en un 110,4%.

Los tipos de cambio financieros operaron dispares y el dólar MEP sube con fuerza y avanza a $537,19, mientras que el del Contado con Liquidación (CCL) lo hace a $598,40.

El BCRA terminó la rueda con ventas por unos US$ 94 millones para atender las necesidades y el dólar agro de las economías regionales ingresó hoy US$ 46,439 millones. La liquidación de este miércoles es la segunda más baja del programa y la más baja desde que se incorporó el maíz al programa, que lleva acumulados US$ 1.877 millones.

Entre los tipo de cambio vinculados al turismo el avanzó hasta los $593 y el dólar turista cotiza a $520,9. En el Banco Nación el dólar oficial, sin impuestos cerró en $295,0 y el promedio de los bancos privados se ubicó en los 297,8.