Newell's está interesado en dos delanteros de otro país pero debe liberar un cupo

Tras el tropiezo en la Copa Sudamericana y con la Copa de la Liga como objetivo para el segundo semestre, Newell's busca reforzar varios puestos. Por supuesto, el principal es el de centrodelantero teniendo en cuenta que no tiene ningún especialista en esa posición.

El primer apuntado es Matías Cóccaro, delantero uruguayo de 25 años que juega en Huracán. También interesa Marcelo Pérez, paraguayo de 22 años que milita en Sportivo Luqueño.

El problema es que la Lepra ya cuenta con seis futbolistas extranjeros dentro de su plantel y no puede incorporar a otro. Por lo tanto, ninguno de los jugadores previamente mencionados podrán llegar al club si no se va alguno de esos. En principio, uno de los que puede emigrar es Djorkaeff Reasco, pero por lo pronto no tiene intenciones de salir.

En el caso de que no haya ninguna partida, la dirigencia del Rojinegro deberá apuntar al mercado local.