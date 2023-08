El parque nacional Islas de Santa Fe es una realidad

Erika Gonnet, ministra de Hábitat y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, habló de la apertura, por ahora experimental, del parque nacional “Islas de Santa Fe”.

Al respecto, dijo: “Siempre aprovecho la oportunidad para contar que este parque estaba desde 2010. Lo que pasa es que era de papel, como decimos nosotros. Lo que hicimos desde la Legislatura y desde el Congreso, fue ampliarlo también”.

Además, sostuvo que el parque nacional “tiene 4.096 hectáreas, fue creado en el 2010 y así quedo. No sé si abandonado, pero sí, no tenía guardaparques, no tenía infraestructura, no tenía nada. Así que en el año 2021, ya con el gobernador y el ministro de habiente de nación, recordando también que pasamos una situación compleja en el delta con los incendios, dijimos de ponerle gobernanza a ese parque nacional. Y empezar a hablar de esto. No solamente con lo que tiene que ver con cuidar y preservar un lugar que no se hace solamente teniendo un papel, sino que, obviamente, con los recursos necesarios”.

Según Gonnet, “arrancamos, en ese momento, con guardaparques prestados, del parque nacional Pre delta”. Pero que hoy en día, el lugar cuenta con “más de 20 Guardaparques y también brigadistas”.

Por último confirmó que, además del impacto positivo del cuidado de la naturaleza y el hábitat natural de gran parte de la flora y fauna santafesina, el parque nacional ayudará a “dinamizar toda la economía regional, todo lo que tenga que ver con gastronomía, cabañas y todo lo demás”.

