Roberto Piazza, liquidó a Lali Espósito: "Soberbia de mierda"

Roberto Piazza otra vez arremetió durísimo contra Lali Espósito, esta vez por su opinión sobre Javier Milei tras el resultado de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) presidenciales.

En noviembre de 2022, Roberto Piazza había disparado contra Lali Espósito por usar lenguaje inclusivo durante una entrevista. Ahora, el diseñador cuestionó e insultó a la artista por su pensamiento sobre el candidato a presidente por La Libertad Avanza.

Roberto Piazza vs Lali Espósito

"@lalioficial lo triste es gente como vos. Ahora se te va a terminar tu éxito barato, soberbia de merde", sentenció Piazza a través de su cuenta de Twitter.

¿Qué pasó con Lali Espósito y Javier Milei?Desde España, Lali Espósito dejó un escueto pero contundente mensaje tras conocerse los resultados parciales que muestran cómo Javier Milei arrasó en casi todo el país tras celebrarse las (PASO). En la red los internautas no la perdonaron y la destrozaron.

Si bien se encuentra en España en el marco de su gira, Lali siguió de cerca las votaciones en Argentina. Desde su cuenta de Twitter, consultó durante la tarde “¿Ya votaron, che? Cuenten”. Entre la lluvia de respuestas se encontraba la de Moria Casán, quien le dijo: “Por votar con ganas de penetrar la urna. Aguante la democracia. Loven reina”, le escribió La One, con quien recientemente la cantante lanzó el video de su canción "Quiénes son?".

Cerca de las 23 horas de Argentina, cuando se conocieron los primeros resultados que mostraban a Javier Milei arrasando en casi todo el país, Lali retomó la red y lanzó. “Qué peligroso. Qué triste”, expresó con preocupación. Esto fue suficiente para que una inmensa cantidad de usuarios la cruzaran, algunos con mensajes desagradables, y otros con recriminaciones.

“Lali, se ve que estás muy lejos de una casa de familia normal argentina. Donde el trabajo de cada día es lo que pone el pan en la mesa y donde el modelo político de las últimas décadas los empobrece cada día más. Lo peligroso es que tus hijos no coman”, planteó un usuario llamado Manu Bisiglia, que también le recomendó que “siga cantando”, “No te vi decir nada ni por Cecilia cuando la descuartizaron los representantes del gobierno actual, ni cuando el delincuente defendido por una diputada K mató a una nena de 11 años de una piña en la panza. Peligrosos son ustedes mirando para el costado mientras la gente se caga de hambre y es asesinada en la calle yendo a laburar o a estudiar”, le replicaron.

Tras el revuelo, la artista salió al cruce y compartió un contundente descargo. "No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO", comenzó diciendo Lali.

Fuente: Exitoina