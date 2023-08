Perotti inauguró dos quirófanos y una Sala de Partos en el Samco de San Jorge

El gobernador Omar Perotti dejó inaugurados este miércoles dos quirófanos y una Sala de Partos en el hospital Samco de San Jorge (departamento San Martín), ciudad en la que además entregó de 100 títulos de escrituras del programa Fonavi, y habilitó la primera etapa de la obra de pavimentación de un tramo de la Ruta Provincial N°49s.

En primer término, Perotti junto a la ministra de Salud, Sonia Martorano, inauguraron las obras en el hospital local, tareas que, junto al equipamiento adquirido, demandaron a la provincia una inversión de 262.912.583,77 pesos.

El Samco atiende a una población local y aledaña de 40.000 habitantes. Es un efector de segundo nivel con UTI que durante la pandemia fue uno de los que más ayudó a combatir la emergencia sanitaria por Covid-19, dando respuesta inmediata hisopando más de 15.000 pacientes.

Durante la ceremonia, el gobernador manifestó que “empezamos a fortalecer cada uno de los de los centros de salud en las regiones y en las ciudades, porque la pandemia nos desnudó claramente, que había en Santa Fe y Rosario para recibir alta complejidad, pero todo nuestro interior estaba muy desprotegido”.

Por ello hubo una “fuerte tarea inicial de equiparnos, de tratar de ponernos a la altura, de dar esa respuesta de atención a cada santafesino y largamos muy atrás”, dijo Perotti, pero reconoció que “en todo el desarrollo de esa infraestructura nos ahora deja una provincia mucho más fortalecida para que a Rosario y a Santa Fe lleguen las altas complejidades, pero que cada uno de nuestros centros y nuestras regiones puedan estar en la cercanía brindando las mejores prestaciones”.

“Ese crecimiento de infraestructura, ese equipamiento, nos está permitiendo hoy incrementar en un 50% la atención en los efectores públicos -continuó el mandatario-, y haber disminuido en un porcentaje muy alto las derivaciones al sector privado, porque hay laboratorios y capacidad de análisis, y no hay que trasladar tantos kilómetros, y eso está dando una respuesta concreta, directa, de mejor atención en la cercanía”.

Asimismo, el gobernador agregó que “ese nivel de equipamiento junto a la infraestructura requiere de personal, y hemos generado una incorporación importante en todos los niveles, dando una señal clara a la salud pública. Todos valorizaron y tomaron plena conciencia de la necesidad de una salud pública presente, equipada de la mejor manera y con recursos humanos”.

Finalmente, Perotti sostuvo que “instancias como las de hoy entusiasman y son motivo de alegría y valoración, estas no son cosas de todos los días, son cosas que requirieron el esfuerzo de todos para que esta obra pueda continuar y terminar, y se pudo no solamente terminar, sino ampliar e incorporar muchas más cosas. Por eso es un muy buen día para San Jorge y para toda la provincia de Santa Fe”.

Del acto participaron también la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; el intendente local, Enrique Marucci; el senador nacional Marcelo Lewandowski; la senadora por el departamento San Martín, Cristina Berra; la diputada provincial Lorena Ulieldin; y el director del Samco San Jorge, Damián Dalbesio; entre otros.

Descentralizar la salud

“Nuestra gente y los trabajadores de salud merecían esto”, dijo la ministra de Salud, quien reconoció que “pasar a un espacio amplio, empático, nuevo, es trabajar en mejores condiciones”, y agregó que “el objetivo de esto es descentralizar la salud, que en nuestra gestión fue un eje”.

En ese sentido, Martorano reconoció que “Santa Fe y Rosario tienen muy buena salud, además cuentan con el sector privado, que logramos que se articule perfectamente con el público, por eso esa mirada hacia el interior que estamos teniendo, de poder llevar las condiciones de infraestructura, de equipamiento y de tecnología, porque el recurso humano calificado lo tenemos: nuestra enfermería, nuestros médicos, nuestros profesionales son maravillosos”.

A su turno, Frana señaló que "en 2018 se encaró esta obra y cuando llegamos a la gestión era una de las obras que había que remontar, un trabajo que hicimos juntos, con mucho que hacer, se ampliaron capacidades que estaban previstas originalmente", y sostuvo que "el gobernador nos pide permanentemente que dupliquemos esfuerzos, paras continuar con estas cosas y fortalecerlas".

En tanto, el intendente manifestó que “hoy es un día de alegría y felicidad porque inaugurar obras es lo mejor que nos puede pasar. Las palabras sobran porque las obras hablan por nosotros. Y esto es brindarle a una gran región las comodidades, con nueva infraestructura, para optimizar la atención de los pacientes”.

Finalmente, el director del Samco recordó que cuando “esto comenzó era impensado poder lograr esta obra para el interior, así que es un día para celebrar. Hoy el área de quirúrgica donde se está operando es de 70 metros cuadrados, y con esto pasamos a los 500 o 600 metros cuadrados, lo cual no solo mejora la prestación de servicios, sino también las condiciones de trabajo del personal”.

Obras en el Samco

Esta gestión dio inicio a restructuraciones y ampliaciones a los sectores y áreas más vulnerables. Así, se construyó una obra de 600 m2 cubiertos que se agregan al edificio anterior: edificando dos quirófanos de primer nivel y tecnología de avanzada; salas de parto y preparto modernas; sala de recuperación de especificidad intermedia; office de enfermería acorde y confortable; zoom de médicos; vestuarios con duchas y baños individuales; oficina administrativa para la gestión del Servicio de Cirugía; y demás estructuras que hacen de la obra una espectacular ampliación a la altura de un hospital de 3er. nivel de atención.

Asimismo, en poco tiempo el hospital contará con una torre de endoscopía que pondrá en valor el servicio de gastroenterología, inaugurando la sección de endoscopía. Además, se contará con el “arco en C” para poder jerarquizar las cirugías traumatológicas mediante radioscopía continua, a su vez la planta de ósmosis inversa para el efector se encuentra en proceso de licitación.

100 Escrituras

Posteriormente, en el Complejo Cultural Municipal, el gobernador encabezó el acto de entrega de 100 títulos de escrituras del programa Fonavi a sus propietarios. Allí, expresó que “hay más de 1.800 escrituras que estamos entregando en esta apuesta, a punto de formalizar la documentación que cada uno de ustedes merece y es titular”.

“Parece increíble que el Estado haya demorado tanto, que los gobiernos hayan demorado tanto”, dijo Perotti, quien reconoció que el de hoy “también es un acto de reparación y de pedirles disculpas por tantos años. Estas cosas son las que no pueden pasarnos, son las cosas en las que queríamos reparar realmente para que cada uno de ustedes se sienta con el derecho de poder utilizar eso, son los titulares. Y eso es lo que se llevan hoy ustedes, se llevan una tranquilidad de saber que esa documentación ya es de ustedes y la van a la van a estar teniendo para siempre”.

Finalmente, al mandatario dijo que “hemos entregado 10.000 viviendas y tenemos 10.000 en construcción, con un grado de avance muy importante. Nos parece un buen número, pero cuando miramos que son 100.000 las familias que están anotadas, es mucho lo que queda todavía, y por eso la importancia que cada uno de los nuevos adjudicatarios vaya cumpliendo con sus cuotas y cierre el ciclo como lo cerraron ustedes, para poder seguir construyendo viviendas”.

Mientras tanto, el intendente sostuvo que “este es un día de alegría, porque para muchas personas recibir este documento es como tocar el cielo con las manos”, y destacó “todas las cosas que San Jorge tiene gracias al aporte del gobierno de la provincia que, a pesar de la pandemia, de la sequía, y la inflación, nunca dejó de seguir aportando”.

Circunvalación de San Jorge

Finalmente, Perotti inauguró la primera etapa de la obra de pavimentación de la RPN°49s, en el tramo de la circunvalación de San Jorge, trabajos que requirieron una inversión de $ 1.719.235.799,44 y beneficia a más de 20.000 santafesinos.

La obra contempla la primera etapa de la pavimentación de la R.P 49-s, en el tramo comprendido entre San Jorge y Las Petacas, con el objetivo de generar una vía circunvalar a la ciudad de San Jorge, desviando de este modo el tránsito pesado y evitando que circule por la traza urbana.

“Estamos cumpliendo con una ciudad y una región que aportan mucho a la provincia, no solamente en lo económico, sino en la contribución del trabajo de su gente, de la forma de ser de su gente, del empuje. Y la provincia tiene que tener una mirada hacia los sectores que empujan diariamente, a los sectores que trasladan año tras año una cultura de trabajo que está arraigada en la zona”, expresó Perotti.

Este “desarrollo de infraestructura que estamos haciendo responde a la necesidad de crecimiento de los sectores productivos que van a generar más empleo, a los parques y áreas industriales”, concluyó el gobernador.

Del acto participaron también las ministras de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; y de Salud, Sonia Martorano; el intendente Enrique Marucci; la presidenta comunal de Las Petacas, Mirna Bocca; el senador nacional Marcelo Lewandowski; la senadora departamental, Cristina Berra; y la diputada provincial Lorena Ulieldin; entre otros.

Una obra reclamada durante décadas

“Estamos inaugurando cosas que no son mentiras, que no son relatos, que se tocan, estos no son Powerpoint, son hechos que van a quedar para la gente, eso es lo más importante y es lo que queremos”, afirmó la ministra Frana en su discurso.

Mientras tanto, Berra recordó que “desde 1993 se viene pidiendo por esta obra, y antes que Omar Perotti sea gobernador, pasó por San Jorge, tuvimos una reunión y lo único que le pedimos como prioridad es lo que hoy se hace realidad, así que nuestro agradecimiento”.

A su turno, el intendente recordó que “esta obra es un pedido de muchos años de la región, se hicieron muchas gestiones y nunca se bajaron los brazos”, por eso agradeció al gobierno provincial, porque “a San Jorge le faltaba esto, era una prioridad, y es un sueño hoy poder disfrutar esta obra”.

Finalmente, Bocca agradeció al gobernador por la obra de la ruta e indicó que “nuestro pueblo es pequeño, pero esperamos que la próxima inauguración sea desde allá para acá”.