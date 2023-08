Del Potro descartó la posibilidad de llegar al US Open: "Intenté por todos los medios, pero mi cuerpo no me acompaña"

Este miércoles, Juan Martín del Potro confirmó en un comunicado a través de sus redes sociales que no llegará al próximo US Open que comenzará el próximo lunes 28 de agosto. Desde hace tiempo, el tenista se preparó para regresar al certamen que le trae tantos recuerdos alegros, pero su cuerpo no lo ayudó.

"Intenté por todos los medios llegar a término, pero mi cuerpo no me acompaña al 100% para poder sentirme cómodo" admitió el tandilense.

Respecto a la posibilidad del retorno, Delpo sentenció: "Saben que el dolor que siento no me permite enfocarme todavía en un regreso. Voy a continuar buscando las mejores alternativas para recuperar mi calidad de vida".

El comunicado completo