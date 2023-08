Resultados positivos en labores de prevención en seguridad

Este jueves en la sede de la Jefatura de Policía de Rafaela, se reunió el Comando Unificado con la participación de representantes de los gobiernos provincial y municipal, de las fuerzas de seguridad y del ámbito judicial.

Quienes fueron partícipes del encuentro valoraron los resultados de las intervenciones preventivas que se vienen planificando de manera conjunta.

En ese aspecto, los números que se han expuesto ponen de manifiesto que los índices en cuanto a violencia altamente lesiva siguen bajando y eso fue puesto en valor por la mesa del Comando Unificado; la cual considera que el trabajo conjunto que se viene llevando adelante, con la participación de la justicia, es clave.

Vale indicar que dicha reunión del Comando Unificado contó con la presencia del subsecretario de Políticas Públicas, del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Facundo Bustos; el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit; y el fiscal Martín Castellano; el jefe de la Unidad Regional V, Víctor Rivero; el director de la Guardia Urbana Rafaelina, Gabriel Fernández; entre otros integrantes de fuerzas de seguridad.

En ese sentido, la presencia de representantes del Poder Judicial es considerada relevante porque permite llevar a cabo acciones orientadas a la aplicación de políticas preventivas a partir del conocimiento de las acciones que tanto el Ministerio Público de la Acusación como la Fiscalía Federal llevan adelante en cuanto a políticas criminales.

Datos

En cuanto a los datos, se observó que no hubo heridos de arma de fuego ni de arma blanca. Tampoco hechos con abuso de arma, con lo cual no se registraron lesionados por violencia altamente lesiva. Para el Comando Unificado esos datos son una muestra clara del trabajo que se está haciendo en sectores que presentan ciertos niveles de conflictividad. Asimismo no se reportaron casos de abigeato.

Finalmente, se indicó que, a lo largo de este mes, las labores preventivas arrojaron como resultado que se identificaron a 1440 personas. En tanto que, en la última semana, personal de las fuerzas de seguridad efectuaron 17 aprehensiones, 3 secuestros de armas de fuego y recuperación de bicicletas y motocicletas.