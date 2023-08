Kily González: "Soy el primero que me enojo para que vengan jugadores"

Este viernes, Unión empató 1 a 1 frente a Racing en el estadio 15 de abril por la primera fecha de la Copa de la Liga. Baltasar Rodríguez a los 9'PT abrió el partido para la visita, mientras que Gonzalo Morales igualó a los 57'ST.

Tras finalizar el encuentro, Cristián González se expresó con respecto a las pocas incorporaciones en este mercado de pases: "Soy el primero que me enojo para que vengan jugadores. Estoy exigiendo y estoy en contacto permanentemente con la dirigencia. Mi mensaje a la comisión es que necesitamos refuerzos".

"El mercado de pases está difícil para todos los equipos salvo Boca, River o Racing. Igualmente, yo no puedo traer por traer porque no me sirve. Solamente voy a traer a quien considere que es mejor de lo que ya tengo. Además, tampoco es la intención sacarle puestos a los chicos" agregó el entrenador.

En cuanto a los puestos que necesita, el técnico aseguró: "Necesitamos tres o cuatro jugadores. Más que nada delantero, mediocentro y volante interno".

Respecto a los futbolistas que se fueron, el Kily apuntó: "El que no quiera estar en Unión que se vaya, así como ha pasado con Imanol Machuca y Yeison Gordillo. Si bien no le puedo cortar la carrera, es mejor que se vayan si no quieren estar".

Por último, analizó el partido con la Academia: "Hubo momentos en los que no podíamos pasar, ya que debimos jugar largo y padecimos bastante. Ellos pusieron mucha gente en la mitad de la cancha y recurrimos a eso. Luego, acomodamos y pudimos lucharle ese sector".

"Los chicos se vaciaron y tuvimos opciones para ganarlo, así como pudimos perderlo" cerró González.