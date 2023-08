Messi hizo historia con el Inter Miami

El Inter Miami igualó 1 (9) a 1 (10) ante Nashville SC como visitante, en el partido correspondiente a la final de la Leagues Cup y tras la definición por penales, salió campeón por primera vez en la competencia.

Lionel Messi anotó el gol de Inter Miami, a los 23 minutos del primer tiempo, mientras que la igualdad para Nashville fue de Fabrice-Jean Picault, sobre los 12 del complemento.

En un entretenido primer tiempo, Nashville salió a presionar al Inter Miami, que dominó el juego, sin peligro. Pero el local tuvo la primera llegada clara, mediante un lateral que fue al área del conjunto de Gerardo Martino, que le permitió a Walker Zimmerman meter el cabezazo en el área chica, pero Drake Callender supo dominar la pelota.

A los 23 minutos, el astro argentino de zurda, clavó la pelota en un ángulo para abrir el marcador para el equipo de la Florida. Décimo gol para Lionel Messi con Inter Miami

Sobre el final, Nashville estuvo cerca de encontrar el empate. El equipo local lanzó un centro al área que encontró desatenta a la defensa de Inter Miami, pero el frentazo de Hany Mukhtar no fue preciso y Jordi Alba pudo rechazar la pelota.

Luego del descanso, Inter Miami arrancó mejor organizado y tuvo varias llegadas claves, a los 11 minutos, Benjamín Cremaschi lanzó un centro al área desde la derecha, y casi se clava en el segundo palo de Elliot Panicco.

Al minuto, el local iba a llegar con una pelota parada. El centro al primer palo fue peinado para que aparezca del otro lado Fabrice-Jean Picault, quien de palomita anotó el 1 a 1.

