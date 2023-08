Heinze apuntó otra vez contra el juez de línea: "Nunca me dirigí al impresentable este"

En referencia a la conversación que mantuvo con el árbitro Pablo Echavarría luego de ser expulsado, explicó: "Me dijo que perdía autoridad si no me echaba. Le respondí que no perdía la autoridad pero sí el respeto".

Luego de descargar su bronca con los árbitros, Heinze analizó el partido y la estrategia usada frente al Ferroviario: "Decidimos jugar mano a mano como en el primer tiempo".