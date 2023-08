El impacto del descalabro económico en el comercio santafesino

Después de siete días de las PASO, de la devaluación y la suba del dólar, esta semana comenzó con un mínimo de estabilidad. El comercio santafesino, como otros sectores, también recibió el impacto del descalabro y tuvo que realizar ajustes.

"Tenemos menos incertidumbre que la semana anterior. Pasaron 7 días y se están reestableciendo la naturaleza misma del comercio. Tuvimos que ajustar los precios, recibimos listas nuevas de los proveedores, pero es parte de lo que está pasando en todo el país. Lamentablemente existieron incrementos del 20 o 30 por ciento. No somos formadores de precios, sólo recibimos las listas. Nuestra materia prima es la mercadería y tenemos que cuidarla, por eso tenemos que actualizar valores", explicó Jorge Baremberg, de la Asociación Comerciantes de calle San Martín.

"Vender se siguió vendiendo. Cuando se tiene el instrumento del dinero electrónico o las tarjetas de crédito, la gente trata de utilizarlo. Se ve muy poco el efectivo. Esta modalidad se está aceptando, porque ya casi no existe las cuotas sin interes, es algo del pasado. Se sabe que se tiene que pagar intereses, hay una adaptación del público en general. Se vive con inflación, no logramos ver un horizonte donde al política logre controlarla", remarcó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

Por último, respecto a los alquileres, afirmó que "en lo comercial no estamos tan mal como se está a nivel de las viviendas particulares. No están a la altura de las circunstancias ni diputados ni senadores. Es una ley con muchas contradicciones que sacó del mercado tanto a propietarios como inquilinos".

