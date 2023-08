Pullaro y Javkin presentaron propuestas para combatir la inseguridad en Rosario

El candidato a gobernador Maximiliano Pullaro junto al intendente Pablo Javkin recorrieron el distrito Sudoeste y mantendrán una reunión de trabajo para analizar propuestas de seguridad para Rosario y la región.

"Estuvimos recorriendo el distrito Sudoeste con la absoluta preocupación de lo que sucede en Rosario. Pero con la convicción de que esto se puede revertir y se va a revertir. Con un gobierno que pueda cumplir fundamentalmente el rol que tiene que tener de conducción política de las fuerzas de seguridad", comentó el candidato ante la prensa.

En su programa, hay tres propuestas fundamentales. Primero, el compromiso de que se puede corregir rápidamente esto, "para el mes de enero". En este sentido, la presencia policial en la calle es el primer paso.

"Hoy por hoy hay muy poca presencia policial en calle. Las órdenes operativas no se cumplen porque los móviles no están. Tenemos que volver a tener de piso 180 móviles y de techo 140 móviles las 24 horas, en un esquema de cuadrantes en donde respondan al 911", explicó Pullaro.

En segundo término, apuntan al trabajo multiagencial, la municipalidad, las áreas blandas del gobierno provincial, desarrollo social, educación. "Buscaremos trabajar en las intervenciones barriales y atacar las organizaciones criminales complejas, hoy se las dejó correr, hubo 3 años y medio sin desmantelamiento. Tenemos que volver a ir fuerte contra estas organizaciones".

"En tercer término volver a controlar las cárceles, no puede ser que los presos manden a matar, controlen las organizaciones, lo hacen con más violencia desde ese lugar. Tenemos que ir muy fuerte contra eso, a los detenidos de alto perfil tenemos que controlarlos. Construir una cárcel para 3 mil detenidos de este tipo, con condiciones de detención diferentes que nos permitan tener a la población penal controlado completamente".

Responsabilidades políticas

La conclusión del candidato es que a Rosario "la dejaron sola. En 3 años y medio hubo un gobernador y un gobierno provincial ausente, no estuvo en los principales problemas aquí. Eso repercutió en el aumento del delito, pero también en otras áreas. No se intervino para dar respuestas, no defendieron ni la producción santafesina. Hace 29 años que vivo en Rosario, voy a vivir los próximos 4 años y esto va a mejorar paulatinamente. Vamos a actuar, como lo hicimos, no con slogan, con propuestas concretas", apuntó.

Respecto a la posibilidad de la autonomía de la ciudad, Pullaro fue claro y afirmó que no es la prioridad. "Debería llevar adelante un proceso de reforma y ahora estamos ocupados y dedicando tiempo para resolver problemas de seguridad pública, que son de la provincia, de educación, porque cayó la calidad educativa, y de obras de infraestructura para desarrollar el sistema productivo".

Aportes desde el municipio

Pablo Javkin, quien acompañó a Pullaro, retomó lo planteado por el candidato y remarcó que es fundamental apuntar un programa de ese tipo.

"Lo que bien dice Maximiliano es que necesitamos en el breve plazo la presencia policial. Ambos vivimos esa experiencia de tener ese piso de móviles, y ya era otra ciudad. En lo segundo que plantea no puede ser que tengamos una falta del abordaje en algunos barrios complejos, se dan hechos repetidos en el mismo lugar. Hay presencia policial pero no se aprovecha porque no hay un funcionario que de órdenes claras. El origen de estos hechos probado en audiencias es la libertad de las personas que están presas, que terminan en balaceras en barrios, escuelas y calles. Se ve la vida alterada, necesitamos presencia del Estado provincial", explicó.

"Nunca estuvo tan claro cómo va a ser el debate que tenemos por delante, nuestras propuestas están probadas y analizadas en experiencias de gestión. Tenemos años de experiencia de trabajo. Expresamos lo que vamos a hacer en seguridad pública, sobre todo trabajando en conjunto", dijo por último.

Escuchar también audios completos: