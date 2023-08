Vanina Procopio: "Yo no tengo nada que ver con Ludueña, no estamos todos unidos"

Con el estilo frontal y directo que la caracteriza, la empresaria salió al cruce de las últimas declaraciones de su ex rival en la interna para senadores en Unidos, Iván Ludueña, y lo criticó en durísimos términos.

“Tengo que ser consecuente con lo que dije. Y realmente creo que Ludueña no representa el cambio que propugna nuestro espacio. Sino todo lo contrario. A mí me atacó personal y laboralmente. Eso representa lo más rancio de la política”, disparó la roldanense, quien sentenció: “Yo no tengo nada que ver con Ludueña. Es mentira que estamos todos unidos como él dice”.

Procopio recordó el "vergonzoso" episodio que protagonizó días atrás el funcionario roldanense al reclamar a través de los medios de comunicación por la supuesta demora en un repuesto para un tomógrafo del SAMCO, cuando el efector local no tenía ningún equipo de esta característica.

"Es una vergüenza que el secretario de Legal y Técnica de Roldán no conozca siquiera el equipamiento que tiene el SAMCO. Me gustaría saber cuántas veces fue al hospital. Cómo voy a acompañar a alguien que pretende ser senador del departamento y ni siquiera conoce lo que sucede en la ciudad donde trabaja, pero donde nunca se lo ve salvo para los actos de campaña”, se quejó.

Finalmente, Procopio sentenció: "Yo voy a seguir trabajando por el cambio que creo que necesitamos. Pero nunca voy a ser cómplice de personajes oscuros capaces de hacer cualquier cosa por un cargo".