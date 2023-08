Especialista en ciberdelito afirmó: “ninguna institución ni pública ni privada te va a llamar por WhatsApp”

Soledad Martínez, especialista en ciberdelitos, hizo recomendaciones sobre la utilización de las redes sociales y las plataformas digitales para compras y así evitar estafas. Al respecto, mencionó: “lo primero que hay que saber que no son plataformas de compra y venta las redes sociales”.

Al aire de Cadena Oh!, Martínez señaló que: “las modalidades de estafas se mantienen, no se están variando. Lo que varía es el caso por el que me contactan”.

En la entrevista dio el ejemplo de un caso que para las elecciones PASO, se pedía los datos de la tarjeta de crédito para acceder al resultado de la mesa que te tocaba votar. Ante esto, aconsejó: “si nunca fue un dato que lo pidieron, entonces uno, tiene que activar la alerta”.

Por otro lado, indicó: “otra cosa es la compra y venta a través de redes sociales. Lo primero que hay que saber es que no son plataformas de compra y venta. No nos da una garantía de compra. Además, agregó: “si uno opta por ese medio para hacer una compra, tiene que tener en cuenta el riesgo, porque no hay una empresa que te avale lo que compras, no hay garantías de que exista el producto”.

El cuento del tío

“Ni ANSES, ni Mercado Pago, ni PAMI, ninguna institución se va a comunicar por WhatsApp. Al menos que te hayan pedido el contacto, anteriormente”, remarcó.

Por último, dejó en claro qué: “No son las personas mayores, las mayores víctimas”. Según su experiencia, el rango etario más afectado es entre 35 y 55, “porque son las personas más activas en estas plataformas”.

