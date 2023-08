La vice de Milei apuntó contra Lali Espósito: “Te llenas la billetera con plata del Estado”

Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta por el partido 'La Libertad Avanza', disparó contra Lali Espósito, tras las expresiones que esta última manifestó, una vez que Javier Milei resultara el candidato individual más votado en las PASO 2023.

“¿La conoces a Lali Esposito?”, le preguntaron a Victoria desde Crónica. “La conozco a Lali pero no la escucho, no me gusta mucho esa música. Escucho otras cosas”, fue lo primero que dijo la diputada nacional.

Posteriormente, Victoria fue consultada por los mensajes que publicó la artista después de los resultados de las PASO 2023, donde expresó que los resultados le parecían ‘tristes y peligrosos’, a lo que después sumó un texto más extenso donde trato a Javier Milei de anti-derechos, entre otras cosas.

Sobre estos últimos dichos, la compañera de fórmula de Milei, sostuvo: “La opinión de Lali no es desinteresada. Ella se llena la billetera con plata del Estado. Puedo entender y es respetable tu opinión como ciudadana, pero desde el momento en que vos recibís dinero público por los recitales que das, lógicamente tenés interés en seguir sosteniéndote la billetera”.

De esa manera, Victoria desestimó las palabras de la cantante argentina y, para concluir, lanzó una filosa frase: “No me parece un tema importante y menos cuando hay gente que la está pasando muy mal. Lali, saludos para vos y seguí haciendo discos, porque de política parece que no tenés mucho para decir”.

Fuente: Exitoina