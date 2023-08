Santa Fe recordó el Día de Lucha Contra el Dengue

El Ministerio de Salud provincial informó que en el marco del día mundial de lucha contra el dengue, se continúan llevando a cabo diferentes estrategias para evitar que se propague está enfermedad transmitida por el mosquito Aedes Aegypti.

Ante esto, la ministra de Salud, Sonia Martorano, destacó: “Debemos trabajar todo el año contra el dengue, en prevención y promoción de la salud, es fundamental para evitar los brotes”.

Asimismo, remarcó la importancia de la producción de repelente por parte del Laboratorio Industrial Farmacéutico y puntualizó: “En esta gestión comenzó a desarrollarse este insumo, que ahora es público y fundamental para trabajar en bloqueos en la época de aumento de casos”.

Al respecto, el subsecretario de promoción de la Salud, Sebastián Torres, indicó que "el peor momento de este año de la situación del dengue fue la semana epidemiológica número 15 del 2023, que fue el pico de notificación de casos. Ya lo hemos dejado atrás pero vivimos lo que fue uno de los brotes más importantes de los últimos años en relación al Dengue.

"Hoy lo más importante y lo más llamativo que hay que tener en cuenta es que debido al cambio climático se están viendo nuevos comportamientos en el sentido de que está enfermedad era común de ciertas regiones del mundo y hasta en la propia Argentina se fue expandiendo a diferentes regiones, notificando casos de dengue dónde antes no había, y es por ello que no ha dejado de haber notificación de casos. Pese a que los números son muy bajos, no se dejó de notificar casos principalmente en el centro norte de la provincia", continuó.

Asimismo el subsecretario explicó que "estamos cursando la semana epidemiológica número 32, y lo que estamos haciendo es manteniendo reuniones con los equipos de las diferentes regiones de la provincia de Santa Fe en dos líneas de trabajo. Por un lado, con lo que son los equipos de zoonosis y vectores de municipios y comunas y por otro lado con los equipos médicos.

"En cuanto a la primera línea, la idea es para poder seguir trabajando e intensificando lo que tiene que ver con las actividades de prevención, descacharrado, sensibilización de la población. Y en relación con los equipos de salud tiene que ver con seguir actualizando y reforzando lo que es el manejo clínico y el diagnóstico precoz de este tipo de patologías", destacó Torres.

PREVENCIÓN

"También hemos realizado a través del área de municipios y comunas del gobierno de Santa Fe un relevamiento de todos los municipios y comunas de la provincia en relación a qué equipamiento tienen y a qué organización de recursos humanos tienen como para tener un diagnóstico actualizado del personal y del equipamiento que hay en cada municipio y comuna, como para también nosotros de nivel central poder gestionar una compra de nuevos equipamientos", agregó el funcionario.

Finalmente, Sebastián Torres mencionó que "lo más importante es hablar con la gente porque el 80% de la efectividad de la prevención del dengue es la limpieza, el descacharrado que podemos hacer en nuestros patios, en nuestros jardines. No es la fumigación, no es el repelente, hay que tratar de trabajar el tema de origen y evitar los criaderos de mosquitos como todos conocemos en todos los recipientes donde se montó el agua".