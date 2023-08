Daniela Celis y Thiago Medina barajan llamativos nombres para sus gemelos

Daniela Celis y Thiago Medina revelaron en A la Barbarossa los nombres que barajan para sus gemelos.

Sin saber el sexo de los bebés que vienen en camino, la pareja, que se formó en Gran Hermano 2022, enumeró los nombres que encabezan su lista y afirmaron que quieren nombres cortos para sus hijos.

“Tenemos una lista de nombres, de hombres y de mujeres. Es difícil conseguir uno y tenemos que conseguir dos”, dijo Pestañela, con una enorme sonrisa.

Acto seguido, detalló: “De nenes tenemos anotado Ivo y Teo. De nenas también tenemos anotados. Thiago está enamorado del nombre Roma. Yo le dije que me gusta, pero que sentía que estaba quemado. Pero está en la lista”.

También con una enorme sonrisa, el exparticipante de Gran Hermano expresó: “Sí, a mí me encanta Roma. Y Laila”.

Barajando numerosas posibilidades, Daniela Celis agregó: “También me gusta Gema, Amelie y Aimé. Nos gustan nombres cortitos”.

La semana pasada, Daniela Celis les puso fin a los rumores de embarazo y lo confirmó en Fuera de Joda, programa de streaming que conduce con Julieta Poggio, La Tora Villar y Nacho Castañares.

“Sí, voy a ser mamá. Y tengo una noticia más linda que esa. No me encontré con uno, me encontré dos. Y no van a ser mellizos, van a ser gemelos, son dos iguales”, dijo Daniela, anunciando la dulce espera.

Fuente: Ciudad Magazine