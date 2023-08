Djokovic debutó con una victoria en el Abierto de Estados Unidos y volvió a la cima del ranking mundial

En el último partido del primer día del Abierto de Estados Unidos, Novak Djokovic despachó a Alexander Muller (84°)por 6-0, 6-2 y 6-3 en apenas 1 hora y 35 minutos de juego. Gracias a este triunfo, el serbio superó en puntos a Carlos Alcaraz y retornó a la cima del ranking.

All business from Novak Djokovic in Round 1! pic.twitter.com/x4aP1kMSkr

— US Open Tennis (@usopen) August 29, 2023