"Las medidas económicas del Gobierno violentan la Constitución", remarcó Aldo Abram

Continúan las repercusiones tras los anuncios de las medidas económicas del Gobierno nacional, que convocó a provincias, municipios y empresas a pagar el bono de 60 mil pesos a trabajadores públicos y privados. Al respecto, el economista Aldo Abram, director ejecutivo de la fundación Libertad y Progreso, afirmó que las medidas son inflacionarias y que generarán mayor pobreza.

"Lamentablemente este plan que lanzó Sergio Massa para ponerle plata en el bolsillo a la gente, va a implicar 730 mil millones de pesos que no tienen, incluso tienen un exceso de gastos previo. No hay crédito en la economía como para financiarlo, entonces uno supone que va a salir del Banco Central y que va a implicar que siga creciendo el ritmo en el cual se producen pesos en Argentina", destacó.

"Eso implica que el valor de nuestro peso va a bajar, entonces habrá que acostumbrarse a la suba de precios. Eso habla de un perjuicio de toda la población, un empobrecimiento generalizado resultado de la mayor inflación, contra un sector que son los más afectados por este tipo de medidas".

Pero las medidas tienen un trasfondo político de extrema gravedad según el especialista: el Gobierno no tiene la facultad para imponer una carga pública a las provincias y empresas.

"Ya son más de 12 las provincias que no van a pagar el bono. Este es un país federal, estas medidas tiene costos económicos pero también de seguridad jurídica y calidad institucional: están violentando la Constitución. Me gustaría conocer la norma con la que la ministra de Trabajo pondrá la multa a las empresas, porque no existe", replicó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Hoy el crédito en Argentina está disminuyendo, porque mientras haya más incertidumbre la gente pone menos depósitos en los bancos. De los depósitos que hay, sólo un tercio va al sector privado, el resto lo toma el sector público para financiar los excesos de gastos", dijo por último.

