Violencia en Laguna Paiva: el intendente Cotterli se reunió con el ministro Brilloni

Luego de dos hechos de extrema violencia y gravedad, Laguna Paiva salió a la calle para reclamar por seguridad y por soluciones a los problemas de la localidad. El lunes vecinos se dieron cita a las 19.30 en la Plaza principal, Reynaldo Cullen, ubicada sobre Avenida San Martín y reclamaron ante la comunidad y los medios.

"No salimos de la consternación que esto generó, Laguna Paiva no está al margen de lo que pasa en el país. No es que nunca ocurrió nada, pero nunca esta violencia. Nos deja a todos muy tristes", comentó el intendente Elvio Cotterli.

Hubo dos asesinatos en menos de un mes. El viernes 18 de agosto, un hombre de 70 años fue encontrado sin vida. maniatado y con una puñalada en su pecho en el interior de su vivienda. La víctima fue identificada como José Luis Bournissent. El sábado pasado una mujer de 85 años fue encontrada sin vida en su vivienda, que se había incendiado. Cuando lograron apagar el incendio, los bomberos encontraron el cuerpo y descubrieron que la víctima estaba maniatada.

"Encendimos todas las alarmas, hablamos con el ministro de Seguridad, que nos atendió gentilmente y fue hasta nuestra localidad junto a su equipo de trabajo. Fue para poder unificar un comando para resolver estos problemas y trabajar más fuerte de lo que venimos trabajando. Puedo gestionar, realizar muchas tareas, es lo que a mí me compete. Pero hay cosas que escapan a nuestras funciones, por eso quiero agradecer la predisposición al ministerio. Nosotros tenemos que acompañar el trabajo policial", remarcó el entrevistado en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!.

"Nosotros entendemos que la policía muchas veces se encuentra atada de pies y manos con los recursos y leyes garantistas. Eso obstaculiza el poder de realizar su tarea, sin traspasar los límites de su función", apuntó.

El objetivo era firmar y presentar tres petitorios, uno para elevar al ministerio de Seguridad, otro al fiscal regional y otro a los juzgados federales. "Entendemos que hay una parte detrás de todo esto que la mayoría de los delitos hay un problema de adicciones detrás o está el narcomenudeo".

Respecto a los casos ocurridos, Cotterli afirmó que "acompañamos el relevamiento y las denuncias que realiza la policía. Ellos están haciendo todas las tareas correspondientes, son los únicos que están habilitados para llevar la investigación respecto a estos hechos. Más allá del pedido de justicia y de esclarecimiento de estos crímenes, queremos trabajar para que esto no vuelva a ocurrir en la ciudad".

