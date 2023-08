Gorosito sobre los penales errados: "Hay que saber administrar las presiones"

Este miércoles, Colón perdió 3 a 1 en los penales frente a Talleres y quedó eliminado de la Copa Argentina. El partido finalizó 2 a 2 con los goles de Tomás Galván a los 40'PT y Javier Toledo a los 80'ST para el Sabalero, mientras que Ramón Sosa a los 48'ST y Gastón Benavidez convirtieron los tantos para los cordobeses.

El Rojinegro no pudo romper el maleficio en los penales, en los cuales erró 9 de los últimos 10 que ejecutó. Incluso, hoy además de la serie definitoria, Rubén Botta falló un tiro desde los doce pasos en el primer tiempo. Al respecto, Néstor Gorosito admitió en conferencia de prensa: "Hay que saber administrar las presiones. No erró un jugador sino que lo hicieron cinco o seis. Estamos teniendo mala suerte".

"Nosotros practicamos penales constantemente. El problema es que cuando entrenas no hay gente, no hay nadie que te insulte, no hay un arquero rival, entonces cambia todo" añadió Gorosito.

En referencia a la decisión de que pateé Botta, el técnico aseguró: "Cuando un jugador está errando es mejor cambiarlo y por eso nos decidimos por Rubén. En las estadísticas erró muy pocos penales. Lamentablemente, hoy falló".

En cuanto a la determinación de no resguardar a ningún titular salvo a Paolo Goltz, Gorosito manifestó: "Si bien nosotros pensamos que el campeonato local es lo más importante, en la Copa Argentina teníamos chances de sumar otra estrella y clasificar a torneos internacionales. Por eso pusimos lo mejor. Por su parte, Goltz tenía mucho desgaste y necesitaba descansar".

"El equipo tiene personalidad y sabe a lo que juega. Hemos hecho un buen partido y fuimos superiores al rival" analizó Pipo con respecto al desarrollo del cotejo.

Por último, se refirió a las variantes que presenta el equipo gracias a la llegada de las incorporaciones: "Tenemos distintos estilos y podemos cambiar las formas con el plantel que tenemos. Por ejemplo, hoy pudimos recurrir a Toledo cuando no logramos conectarnos por abajo".