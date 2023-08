La FECECO rechazó los anuncios del Gobierno: "Va en contra del diálogo con los gremios"

La Federación de Centros Comerciales de la provincia de Santa Fe (FECECO), se manifestó respecto a los anuncios hechos por el Gobierno nacional y afirmaron su descontento por la unilateralidad de las decisiones y las consecuencias de las mismas.

"Es un tema complicado, terminamos quedando las pymes en un gheto de discusión sobre la recomposición salarial, aunque la venimos discutiendo en cada actualización paritaria. Esta medida del Gobierno nos pone en el medio, porque todos queremos que nuestros colaboradores, los trabajadores, estén en mejores condiciones, que tengan mejores salarios. Eso hace que haya mayor productividad", comentó Leandro Aglieri, presidente de la entidad.

"No estamos de acuerdo en la forma que el Gobierno nacional incorpora una medida que va en contra del diálogo de cámaras empresarias y la gremial obrera. No es una situación que nos ponga muy cómodos. Primero la confusión, porque se anunciaron las medidas de las cuales durante cuatro días no hay información oficial. En ese sentido nos deja con desinformación y no contribuye, menos en este estadío y con todo lo que venía ocurriendo semanas anteriores, con los delitos e incertidumbre. Hoy con el decreto, entendemos la situación y la necesidad de recomponer el salario, pero el Estado tiene que arbitrar otro tipo de medidas para poder dar los pasos en ese sentido", explicó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Vuelve a ser una complicación extra cuando podría haber mecanismos y sinceridad, una forma de trabajo entre el Estado, las pymes y la gremial obrera. Con el decreto estamos recibiendo muchísimas consultas, como es aplicable a negociaciones paritarias, algunos acuerdos ya se celebraron".

Respecto a las propuestas y actividades de la organización, Aglieri remarcó que están "fortaleciendo un grupo de trabajo, focalizando en la transición al próximo gobierno provincial. Estamos planteando temas para llevar a la agenda provincial, temas tributarios, turísticos, tenemos un equipo fuerte en capacitaciones también. A su vez formar una red para que crezca un poco el nivel comercial, que venimos golpeados últimamente".

Escuchar también audio completo: