Lotería de Santa Fe hoy presenta el lanzamiento de la DOBLE CHANCE

Desde el primero de septiembre y sin costo adicional, la Quiniela de Santa Fe da vida a una nueva oportunidad de beneficios llamada "DOBLE CHANCE".

Si jugaste a la Quiniela, en cualquiera de sus modalidades y no fuiste afortunado, duplicas tus chances porque automáticamente participas del sorteo de los tickets que resultaron "no ganadores" en la Previa, El Primero, Matutina, Vespertina o Nocturna, (no incluye Expres), con un premio diario de $150.000.

El sorteo mencionado se llevará a cabo de lunes a sábados y los resultados serán informados oportunamente mediante el extracto correspondiente.