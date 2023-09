Schmuck: “Juntos vamos a recuperar la noche rosarina”

Como parte de la agenda de trabajo, la actual presidenta del Concejo Municipal se reunió con jóvenes para escuchar sugerencias y delinear propuestas sobre la noche rosarina. Sin dudas cambió mucho en los 22 años que tiene de vigencia la ordenanza que regula la nocturnidad que sólo busca diferenciar aquellos locales donde se podía bailar, de los que no. Indefectiblemente desde el 2001son otros los modos, formatos y las formas de habitar la noche por parte de los rosarinos y rosarinas. Es imposible desconocer que crecieron exponencialmente las fiestas electrónicas, los festivales populares, los eventos al aire libre en espacios públicos, los parques y paseos gastronómicos nocturnos, también la oferta de bares y pubs, “entonces, es necesario incorporar estos nuevos formatos y hacerlos convivir con los que ya existían, darles una norma que pueda contemplarlos y por supuesto también regularlos”, afirmó María Eugenia Schmuck.

A criterio de la concejala, la consecuencia de la falta de una normativa adecuada a los nuevos usos y costumbres “lleva a la espontaneidad y en muchos casos a la clandestinidad, donde se improvisan alternativas sin reglas ni regulaciones, en lugares no habilitados, sin controles ni seguridad”. Hasta el momento la ciudad no ciudad no encontró los acuerdos necesarios para avanzar en estos cambios porque “la discusión supone también contemplar aspectos, como el contexto económico y social en el que se encuentra nuestro país y nuestra ciudad, atravesada por la violencia y la crisis económica que estamos viviendo”, afirmó Schmuck. Y a su criterio se debe “pensar en una normativa que no rija únicamente de las puertas para adentro de los locales o espacios, sino también que dé importancia a la responsabilidad del estado como garante de la seguridad para que los rosarinos y las rosarinas puedan volver a copar la noche y podamos garantizarla segura y libre de violencias, porque eso es también una forma de ganarle la batalla a la inseguridad”.

Otro de los aspectos a incluir, es el de la movilidad. “Tenemos que lograr la presencia de colectivos y taxis en la noche rosarina, y en este último punto la obligatoriedad de las APPS para todo el sistema de taxis será un paso importante porque entre otras cosas permitirá el uso de viajes compartidos” dijo Schmuck y agregó: “nuestros jóvenes, y la ciudadanía en general tienen que tener opciones accesibles y seguras para volver a casa luego de divertirse”.

Noche joven

Mientras se esperan los acuerdos y el consenso para una ordenanza que regule la nocturnidad, en el corto plazo la concejala propone que se realice la “Noche joven”. Se trata de circuitos conectados a través de postas artísticas, culturales y gastronómicas con la mirada puesta en los intereses, necesidades y costumbres de las juventudes. “El éxito de iniciativas como la noche de las peatonales, la noche de los museos, la noche de los centros comerciales o la noche de las bibliotecas nos impulsan a avanzar en ese sentido. Sin dudas hemos encontrado el modo para que los rosarinos y rosarinas vuelvan a ganar las calles”.

El objetivo de sumar a los jóvenes en estas acciones trae también beneficios para quienes se dedican a la realización de eventos, actividades gastronómicas, artísticas y culturales, los que serán convocados para realizar las propuestas de diversión y recreación.

“Nuestro horizonte, como todas las políticas que se han impulsado desde la gestión de Pablo Javkin, debe ser que la noche rosarina se base en el respeto, la convivencia, el control, y la seguridad. Una noche donde todas y todos puedan ser parte, donde sigan creciendo cada vez más las propuestas de encuentro, porque es ahora el momento de salir y, de quebrar este ciclo violento que estamos viviendo, este círculo del mal que nos quita nuestra libertad, nuestra forma de encontrarnos con los otros”, concluyó Schmuck.