Sandra Aguirre, de víctima a victimario

La detención de dos empleadas de Puerto Gaboto por supuestos delitos de usura y extorsión en perjuicio de la presidenta comunal, Sandra Aguirre, destapó la olla en la pequeña localidad de San Jerónimo, que apenas supera los tres mil habitantes.

El jueves pasado, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Rosario realizó una serie de allanamientos en la comuna de Gaboto, como también, en dos domicilios del pueblo, a instancias del área de Agencia del Crimen Organizado y Delitos Complejos, Área Delitos Económicos, a cargo del Dr. Miguel Moreno, con el objetivo de recaudar información tras la denuncia realizada por la presidenta comunal.

A una semana del operativo que convulsionó el lugar, una de las empleadas involucradas aseguró que la denuncia de Aguirre no fue sino una maniobra para tratar de tapar la compleja situación que atraviesa la comuna, que se encuentra virtualmente quebrada.

“No pensé que iba a pasar todo esto. Lo único que puedo decir es que voy a declarar adelante del fiscal y que todo está en manos de mi abogado. Voy a hablar y decir toda la verdad y después se verán los siguientes pasos. Fue algo terrible lo que mi hicieron. Quiero hablar delante del fiscal para que nos escuche y se dé cuenta de la realidad”, aseguró Cecilia Iglesias, una de las involucradas en la denuncia realizada por la presidenta comunal de Gaboto.

La génesis del hecho se remonta a comienzos de 2022, cuando Aguirre denunció el extravío de 78 cheques, entre los cuales había 24 vencidos para el cobro, algunos de ellos hacía 30 días. Posteriormente, Aguirre levantó la denuncia luego de alegar que los cheques extraviados habían sido hallados. Sin embargo, el pago a proveedores, que originariamente tenía como destino el monto de los cheques, nunca llegó.

En tanto, esta situación motivó una presentación en la Fiscalía de San Lorenzo por los presuntos delitos de asociación ilícita por librar cheques, dar contraorden de frustrar pago, falsa denuncia, malversación de fondos públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de la presidenta comunal, miembros titulares y comisión de controladores de cuentas. Según se presume, Aguirre entregaba un 30% de comisión a quienes cambiaran los cheques con origen en la comuna, mientras recibía personalmente el 70% restante.

Santa Fe Servicios

Quien también decidió hacer público su testimonio fue Juan Marcelo Gómez, un ex empleado comunal que fue despedido en plena pandemia tras ser acusado de quedarse con dinero de Santa Fe Servicios.

Gómez solía prestar ayuda a una de las empleadas en la boca de pago para la contabilidad de la caja, hasta que fue denunciado por la propia Aguirre, de ser el responsable de la faltante de dinero en el lugar.

“Yo daba una mano cuando había que contar billetes si había un monto grande. Ese día no coincidió el total de la recaudación del día con el dinero que solía retirarse para hacer algún tipo de pago o depósito en la cuenta bancaria de la comuna, que debía registrarse en una planilla. Cuando terminó la jornada laboral no coincidía el ticket de Santa Fe Servicios con lo registrado en la planilla de retiro de dinero. Yo insistía en ver las cámaras de seguridad para ver algún movimiento que no esté anotado, pero ella (Aguirre) no quería saber nada”, narró Gómez.

Finalmente, Gómez fue apercibido por la faltante de dinero, mientras el hecho fue elevado a la Comisión. Fue allí cuando Gómez decidió recurrir a las cámaras de Seguridad: “ahí encuentro que la presidenta comunal había retirado dinero sin firmar la planilla”, mientras siempre había sostenido “que nosotros lo habíamos robado”.

Realizado el descargo y puesta a disposición la filmación, Aguirre decidió realizar un sumario contra Gómez, quien finalmente terminó despedido: “La pasé mal, me echó en plena pandemia, no podía salir a trabajar, no cobramos subsidios ni teníamos un peso. En ese momento mi hermano me dio una mano y algún que otro amigo que confiaba en mí”, contó.

Sobre el festival de cheques rechazados durante 2022, Gómez dijo que Aguirre “sabía todo” y lo que está sucediendo no lo sorprende: “Cuando estuve trabajando en la comuna vi cosas que no me gustaron y eso le molestó porque yo se lo decía. Ella exagera tanto las cosas que promete, que no se puede, más en una comuna chica que ingresa poco dinero”, agregó.

Terrenos

No se trata del primer hecho enmarañado que salpica a la presidenta comunal. A mediados del 2020 la comuna de Puerto Gaboto fue denunciada por fraudes inmobiliarios por ceder derechos de propiedad de lotes y viviendas que ya tenían dueños, argumentando que los inmuebles pertenecían a la Comuna de Gaboto.

Ver también la nota completa: