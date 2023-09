Carrió deberá indemnizar a Alejandro Rossi por “expresiones difamatorias”

La ex diputada nacional Elisa Carrió fue condenada por la Justicia a indemnizar al empresario santafesino Alejandro Rossi, hermano del actual jefe de Gabinete de la Nación, por "expresiones difamatorias" vertidas en su contra durante una entrevista televisiva en 2018. El fallo fue emitido por el titular del juzgado nacional Civil No. 43, Julio Ríos Becker.

El episodio se remonta al jueves 14 de junio de 2018, durante el programa TN Central del canal Todo Noticias (TN), en el horario de 21.00 a 22.00 horas. En ese momento, Carrió expresó que Alejandro Rossi "debería devolver el dinero", vinculando su solicitud con un supuesto robo a la Nación que él y otras personas habrían cometido. Estas declaraciones estaban relacionadas con supuestos manejos irregulares en la gestión de subsidios para el gasoil en el transporte público de pasajeros.

Alejandro Rossi demandó una reparación, argumentando que las acusaciones eran falsas y dañinas para su reputación. El juez consideró que las expresiones difamatorias en el canal de televisión constituían una difamación hacia la honra y reputación de Rossi, por lo que ordenó una indemnización de 500 mil pesos por el daño moral sufrido.

El fallo

En su pronunciamiento, el titular del juzgado nacional Civil No. 43, Julio Ríos Becker, consideró que las expresiones difamatorias fueron utilizadas por la demandada “en dos contextos diferentes”.

El juez consideró que las expresiones difamatorias utilizadas en el canal televisivo sí constituían una difamación hacia la honra y reputación del demandante (ex funcionario y ex legislador), mientras que las expresiones utilizadas en el recinto de la Cámara de Diputados no, y estaban amparadas por los fueros parlamentarios.

El juez consideró que las expresiones difamatorias utilizadas en el canal televisivo sí constituían una difamación hacia la honra y reputación del demandante (ex funcionario y ex legislador), mientras que las expresiones utilizadas en el recinto de la Cámara de Diputados no, y estaban amparadas por los fueros parlamentarios.

En atención a ello, “ponderando las angustias y sufrimientos que debió soportar el actor, teniendo en cuenta la ofensa recibida mediante un medio masivo de comunicación y lo informado por el perito psicólogo”, el juez fijó una indemnización de 500 mil pesos.

Pero rechazó el pedido de la publicación de la sentencia condenatoria y/o de un desagravio a su favor, por los mismos medios por los que Carrio efectuara sus declaraciones. Lo hizo teniendo en cuenta que los dichos por los que se condena a la demandada tuvieron lugar en el año 2018 durante una entrevista televisiva, por lo cual la publicación solicitada no resulta oportuna y podría “generar un agravamiento del menoscabo”.