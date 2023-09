Newell's regresará a los entrenamientos esta tarde y tendrá dos semanas para preparar el encuentro frente a Unión

Luego del empate frente a Belgrano por 1 a 1 en el Gigante de Alberdi, el plantel retornará a los entrenamientos este lunes. Gabriel Heinze los citó esta tarde en el predio de Bella Vista.

Vale recordar que el equipo tendrá dos semanas para preparar el encuentro frente a Unión por la cuarta fecha de la Copa de la Liga, puesto que el próximo fin de semana no habrá actividad debido a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Durante este lapso, le dará rodaje y verá en las prácticas a Guillermo May, quien firmó el jueves pasado y no fue citado para jugar ante el Pirata.

Leer más Newell's presentó oficialmente a Guillermo May

En estos días, el Gringo no podrá contar con Juan Sforza, quien se sumó al plantel de la Selección Argentina Sub-23. El combinado de Javier Mascherano jugará un amistoso frente a Bolivia el próximo sábado.

En principio, el resto de los futbolistas está en óptimas condiciones para seguir las órdenes del Gringo y realizar los ejercicios físicos y tácticos.