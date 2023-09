Clara García: “Con Maxi Pullaro no le esquivamos al compromiso”

La actual diputada provincial y aspirante a retener la banca, hizo un análisis de la vida política nacional y provincial. Soy “incondicional defensora de lo que será el gobierno de Maximiliano Pullaro”, sentenció García.

A su vez, analizó el rol de la política en Argentina. “Es necesario que la política haga su autocrítica también. Lo que la gente siente, sobre todo a nivel nacional, es que la vida democrática debió darles seguridad, estabilidad, educación pública fuerte, posibilidad de vida en tu país".

Para García, la fórmula para diferenciarse de la “mala política” es: ”primero que nada, una campaña austera, de mucha escucha hacia la gente, de muchísimo respeto por lo que está pasando y que no sea ese diálogo improductivo de la política con la política, esa rosca que no tiene soluciones. Sí al revés, que sea un diálogo productivo, decirles ´acá tenemos un plan de gobierno para tu preocupación de la inseguridad, de la salud, del trabajo´. Todo ese plan de gobierno está trabajado, está pensado, tiene proyectos, tiene equipos. Y por eso, no es que tengamos una esperanza utópica, sino que tenemos una esperanza con los pies en la tierra basada en experiencia, en el trabajo”.

Por otro lado, dio su sentir sobre la difícil realidad económica de muchas personas en el país. “La pobreza y la vulnerabilidad dan mucha pena. Yo siempre recuerdo de chiquita, una cosa que mi papá contaba y se emocionaba: alguien buscando comida en la basura. Y él me lo contaba y parecía una cosa tan distante de nuestra vida cotidiana y hoy, en verdad, la vemos”. Y prosiguió: “deberíamos tener trabajo digno para todos y que cada uno con su sueldo pueda comprar lo que su familia necesite, mandar los chicos a la escuela. Tener un futuro”.

Unidos para Cambiar Santa Fe

“Yo cuando hablo de la fortaleza de Unidos, el espacio que conformamos en la provincia, tiene trascendencia. Porque nos sentamos en una mesa quienes no pensamos lo mismo. No tenemos la misma mirada con el PRO, con el radicalismo, con la democracia progresista, con el Creo. Hay cosas que no pensamos lo mismo. Sin embargo, tenemos la generosidad de presentarnos a una mesa en común, dejando las diferencias para encontrar soluciones".

Analizando cuál debería ser la función de este bloque político en la legislatura, señaló: “Nosotros necesitamos darle gobierno, darle gobernabilidad desde la legislatura. Darle ese plus, que significa acuerdo de las distintas bancadas políticas. Yo me siento capacitada para eso. Soy incondicional defensora de lo que será el gobierno de Maximiliano Pullaro”.

La gestión de Perotti

Para la integrante del Partido Socialista, Perotti “es un hombre que usó lo peor de las malas prácticas políticas. Es muy malo como gobierno, pero lo peor es haber roto el respeto, el diálogo, haber faltado a la verdad, haber jugado a romper, a disciplinar con el poder. Me parece que eso nos aleja mucho de la política, aleja mucho al ciudadano de la política”.

Además, comentó su deseo de cómo debería ser la política con la que sueña. “Quiero una política sin privilegios, que todos nosotros se nos pueda investigar donde sea, que nos encuentren a la vuelta de la esquina. A mí me gusta mucho dar la cara, comprometerme. Por eso voy a los barrios, voy a los pueblos, a las localidades. Doy la cara y me comprometo. A veces, uno se compromete y las circunstancias impiden cumplir, por lo menos en los plazos correspondientes. Con Maxi Pullaro, tenemos esa vocación, no le esquivamos al compromiso”.

"Yo aprendí a hacerlo de la mano de Hermes Binner, primero, de Miguel Lifschitz después. Políticos de la buena política. Por supuesto, no todo el mundo va a pensar lo mismo, te va a felicitar, pero sí con respeto”, concluyó.

Escucha la entrevista completa acá: