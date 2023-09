Cristina Fernández quedará a cargo de la presidencia por 10 días

Alberto Fernández se va de gira 10 días en septiembre y Cristina queda a cargo de la presidencia a semanas de las elecciones. Será entre el 9 y el 20 de septiembre, cuando el presidente viaje a India, Cuba, Chile y Estados Unidos, a 3 meses de entregar el poder.

El reemplazo será en el marco de una seguidilla de cumbres presidenciales que comenzarán el 9 de septiembre en India con el G-20; continuará casi sin escalas el 11 de septiembre con una visita a Chile para participar de un acto en repudio por el 50° aniversario del golpe militar de Pinochet , seguirá el 15 y 16 rumbo a Cuba para participar de la cumbre del G-77 + China y culminará casi a fin de mes, entre el 19 y 20 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos, en la Asamblea General de la ONU.

Fernández tiene previsto partir este miércoles 6 de septiembre rumbo a Nueva Delhi, India, para participar de la cumbre del G-20 que se extenderá entre el 9 y el 10 de este mes. Viajará acompañado por el canciller Santiago Cafiero, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello y el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello que oficia de sherpa del G20 por el lado argentino.

Desde que asumió como presidente, Fernández no faltó a ninguno de esos encuentros de los jefes de Estado de las 20 economías más desarrolladas del mundo, y esta no será la excepción. El Presidente prepara un discurso crítico contra el sistema financiero internacional y específicamente el FMI, en línea con los reclamos del gobierno argentino en cumbres anteriores, relacionados a las deudas soberanas y las sobretasas que cobra el organismo a países que como Argentina.

Agenda

Desde India, la comitiva oficial se trasladará directo, sin escala en Buenos Aires, rumbo a Chile, para cumplir con la invitación del presidente de ese país, Gabriel Boric, a un acto oficial por el 50° aniversario del golpe militar de Augusto Pinochet contra el entonces presidente socialista Salvador Allende, que dio lugar a una de las dictaduras más sangrientas de la región en las décadas del '70 y del '80.

Fernández y Boric se encontrarán por primera vez en medio de un clima de tensión entre ambos países, luego de una queja formal presentada por la Cancillería argentina por un informe en el que la armada chilena se adjudicara un espacio marítimo que le corresponde a la Argentina.

El 15 y 16 continuará previa escala en Buenos Aires hacia La Habana, Cuba, para participar de la Cumbre del G-77 + China que integra a 134 países miembros de la ON; ahí tendrá una reunión bilateral con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres y participará de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno convocada por Cuba -que ejerce la presidencia pro-témpore del grupo en la que se abordará la cooperación Sur-Sur en cuestiones de innovación y desarrollo.

No se descarta que Fernández mantenga una bilateral con el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, en un intento de renegociar la deuda histórica de ese país con Argentina.

El 19 y 20 de septiembre Fernández viajará a Nueva York, Estados Unidos, para su última intervención como presidente, de la Asamblea Anual de las Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, Nueva York podría no ser la última gira de Alberto Fernández antes de entregar el poder el 10 de diciembre al presidente que resulte electo para sucederlo. Aunque no fue confirmado oficialmente, no se descarta que en octubre viaje a China para una cumbre de jefes de Estado convocada por Xi Jinping, con quien mantuvo su primera reunión en noviembre de 2022 durante la anterior cumbre del G-20 en Bali, donde el presidente sufrió una descompensación.

Luego de ese encuentro, y de una viaje de una nutrida comitiva a China encabezada por el ministro Sergio Massa y el diputado Máximo Kirchner, Argentina firmó un tratado de asociación estratégica que permitió el reciente ingreso de Argentina al grupo de los BRICS, que integran como socios fundadores: China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica.