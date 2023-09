María Eugenia Schmuck: "Rosario no estuvo en la agenda provincial y nacional"

La presidenta del Concejo de Rosario, María Eugenia Schmuck, se manifestó en la última semana de campaña sobre la actualidad política y aseguró que Pablo Javkin renovará su mandato. Por otro lado, remarcó el abandono de Provincia y Nación ante la violencia que se vive en la localidad.

"Ahora estamos laburando, nos encuentra coordinando todo el trabajo de gestión del Concejo, del Municipio y la posibilidad de promover los debates necesarios de cara a las elecciones del domingo. Es muy importante que vayamos a votar el domingo, que no dejemos que otros definan por nosotros. Ojalá haya más consciencia de la importancia de emitir el voto", señaló.

Gestión de la ciudad

Ante la perspectiva de una renovación del mandato en Rosario, la entrevistada afirmó que "Fueron cuatro años muy difíciles, sobre todo para la ciudad, que remó contra la corriente sola. No estuvimos en la agenda provincial y nacional, tengo la certeza que no les importamos a estas gestiones", apuntó.

"Teniendo la ola de violencia sin precedentes como tuvimos, no hubo un recurso, ni medida, ni planificación, destinado a seguridad. Tal es así que el presupuesto de seguridad de este año de 30 mil millones, no se llegó a gastar 5 mil. No se tomaron medidas como los inhibidores a presos que siguen manejando situaciones desde las cárceles. Desde que se puso en Piñeiro, bajó un 50 por ciento estos delitos, no era tan difícil".

"Todo eso sufrimos durante estos años, ni hablar que no recibimos un peso en obras ni transporte. Si pudimos hacer muchas cosas remando contra la corriente, imaginate lo interesante que puede ser tener un gobernador como Maxi Pullaro que conoce, que hace 29 años vive en la ciudad y quiere resolver el problema", destacó en diálogo con Hugo Isaak y Carlos Delicia por Cadena OH!

De 56 listas presentes para el Concejo de Rosario en las PASO, quedaron 7. En este sentido, afirmó "Estoy convencida que vamos a ganar el domingo, que Pablo Javkin va a ser intendente. Definimos entre dos modelos, el que representa Juan Monteverde con esta gestión provincial y nacional; y una esperanza de tener provincia y municipio alineados con Maxi Pullaro y Pablo. A él lo veo muy sólido, conoce y ama la ciudad, no hay persona más rosarina que él".

Aportes desde el Concejo

Ante la consulta sobre cuál es el rol del órgano legislativo de la ciudad, Schmuck informó que se encuentran trabajando, "y la idea es convertirlo en normativa, en la agencia de prevención de consumos problemáticos.

"Es importante porque hay que atacar el consumo, hay que tratarlo y acompañarlo. No sólo desde el Estado también desde las organizaciones sociales y religiosas. Esto colabora a bajar niveles de violencia en Rosario".

"También tratar de construir una norma más segura para la noche en Rosario. Entre la pandemia y la violencia, casi no hay lugar donde los jóvenes puedan salir a divertirse, para que los artistas puedan tener una agenda los fines de semana o feriados. Para promover que haya empresarios o emprendedores que se animen a generar espacios, hay que facilitar la ordenanza.

