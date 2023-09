Perotti: "Estamos entregando una provincia muy superior a la que recibimos"

A tan solo cuatro días de las elecciones en la provincia de Santa Fe, los espacios políticos en carrera comenzaron con sus cierres de campaña. La fecha de finalización para las actividades proselitistas es este viernes a las ocho de la mañana, momento en el que comenzará la veda electoral.

Lo cierto es que en la provincia vive un clima electoral como no sucedió durante las primarias. En ese marco, el gobernador de Santa Fe y candidato a diputado provincial, Omar Perotti, admitió que por estas horas es cuando realmente “empieza a conformarse el voto”.

“La definición final se da en esta semana, porque con tantas peripecias de la vida cotidiana, lo que menos pone acento la gente durante tantos días antes es el tema electoral. La definición de quien aún no lo está o que no fue a votar comienza en estos días y no me cabe duda que va a ser muy exigente”, aseguró Perotti en diálogo con Sin Mordaza TV.

"Durante las PASO la oposición fue muy dura en los enfrentamientos y denuncias, con muy altos recursos, por lo que el resto parecía chico. Nosotros internamente teníamos una PASO donde la gente ya sabía quién iba a ganar. Con lo cual, la verdadera elección comenzó después de la PASO. La forma en que nosotros sentimos hacer elección es con hechos concretos. En estos 40 días inauguramos 500 obras y estamos recorriendo las que tienen un grado de avance importante. Nosotros no somos muy buenos comunicando, pero somos de laburar y los hechos demuestran que hemos trabajado, desde centros de salud, hospitales, jardines, centros de desarrollo infantil, hasta rutas transversales y gasoductos”, dijo Perotti.

Obras

El gobernador aseguró que, durante su gestión, se realizaron obras en las 365 localidades de la provincia, muchas de las cuales no se ven, pero que impactan en la vida de la gente: “Nosotros rompimos el parámetro de la política tradicional. La política vieja decía que aquello que no se ve no se hace, lo que se entierra tampoco hay que hacerlo, porque la gente no lo ve y lo que no podés inaugurar en tu período, tampoco se hace. Yo hice campaña para gobernador en 2015, Santa Fe y Rosario me pedían agua potable y gas. En 2019 me siguieron pidiendo agua potable y gas. ¿Qué pasó en el medio, nadie escuchó? No, nadie se arremangó porque son obras que cuestan mucha plata, no se terminan en tu mandato y la gente no las ve”.

En esta línea, aseveró que los gasoductos del Gran Rosario y Gran Santa Fe que inició su gobierno cambiarán la vida de la gente, mientras indicó que las nuevas obras de ampliación en plantas potabilizadoras de la provincia permitirán la provisión de agua potable para los próximos 20 años en las principales ciudades.

En cuanto a la ciudad de Rosario, “para los que dicen que no hemos hecho obras -continuó el gobernador-, son las de mayor impacto económico de la provincia, como las obras de agua potable y gasoducto. Además había otro viejo reclamo de la cascada del Saladillo que puso en peligro el puente. Hoy estamos poniendo pilares y resguardando el camino que une Rosario con Villa Gobernador Gálvez”.

Por otro lado, afirmó que por mucho tiempo uno de los reclamos “fuertes” del sector agropecuario era la falta de infraestructura: “Por lo que nosotros nos reunimos con los productores y en Tacural firmamos el primer convenio para el kilómetro 0 de los caminos de la ruralidad. Hoy tenemos 1230 kilómetros y vamos pasar los 1400. Se trata de la provincia hecha ida y vuelta con caminos de la ruralidad, además, con más de 130 escuelas unidas”.

“Estamos entregando una provincia muy superior a la que recibimos en infraestructura y mucho mejor en lo que hace a servicios. La pandemia nos mostró la concentración de los efectores en Rosario y Santa Fe, por lo que decidimos fortalecer Venado Tuerto, hicimos una ampliación enorme en Firmat, en Pueblo Esther hicimos un centro de salud nuevo, lo mismo en Ibarlucea, mientras que en Funes hay otro con un grado de avance muy importante. En el norte fortalecimos Reconquista, en Vera hicimos un centro de salud nuevo. En definitiva, lo que hicimos fue descentralizar la Salud para ponerla más cerca. Mientras tanto, seguimos dotando con equipamiento a Rosario y Santa Fe”, agregó.

