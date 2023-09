El mensaje de Lionel Scaloni previo al debut en las Eliminatorias: "Lo que vivimos fue muy lindo pero debemos seguir"

Este miércoles, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa de cara al debut de las Selección Argentina en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El encuentro será mañana frente a Ecuador a partir de las 21:00hs en el estadio Más Monumental con arbitraje de Wilmar Roldán.

Leer más La Selección Argentina tendrá su última práctica y Scaloni deberá definir quién acompañará a Messi en la delantera

En la charla con los medios de comunicación, el técnico campeón del mundo en Qatar 2022 dejó un mensaje claro a sus futbolistas: "Lo pasado ya está, obviamente fue muy lindo e histórico, pero ahora toca seguir. Necesitamos seguir intentando ganar y competir, eso buscamos transmitirles a nuestros jugadores. Mantener la línea en la que estábamos y siempre respetando a nuestros rivales".

🗣️ SCALONI: "LO PASADO FUE MUY LINDO, PERO HAY QUE SEGUIR" El entrenador de la Selección Argentina habló en la previa al debut por Eliminatorias. pic.twitter.com/ZT1bB8q9bb — TyC Sports (@TyCSports) September 6, 2023

"Ninguno se puede dormir porque esta camiseta implica mejorar de forma constante. Lo importante es que tenemos una base que viene desde hace tiempo con nosotros y le vamos añadiendo otros jugadores que pueden mejorar el equipo" agregó.

Respecto al probable once que saldrá frente al Tri, Scaloni aseguró: "El equipo lo tengo definido, no cambiará mucho de lo que fueron los últimos partidos. Cambiamos poco porque no dan motivos para cambiarlos. Puede cambiar algo teniendo en cuenta al rival pero casi será el mismo".

🗣 SCALONI Y EL EQUIPO PARA ENFRENTAR A ECUADOR: "Lo tengo definido, no va a cambiar mucho" El entrenador argentino se refirió a los 11 que saltarán a la cancha el próximo jueves en el Monumental. pic.twitter.com/6IRA7aPLF5 — TyC Sports (@TyCSports) September 6, 2023

Por último, se refirió al futuro de Lionel Messi: "Todos quisiéramos que esté y siga jugando hasta el Mundial 2026, pero hay que se prudente para hablar de eso ahora. Por el bien del fútbol queremos que pueda jugarlo, nos haría más felices a todos".