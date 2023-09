Se supo cuánto gana Pablo Alarcón actuando a la gorra en una plaza

Pablo Alarcón visitó este martes 5 de septiembre a Carmen Barbieri en Mañanísima , donde habló del espectáculo callejero que realiza los domingos, en Plaza Francia.

Carmen Barbieri, la conductora del programa, le preguntó al actor cuánto dinero ganaba con sus actuaciones en la plaza. “Antes de ayer fui a la verdulería y le digo al verdulero ‘tomá Carlitos tengo todos estos billetes de 10 y de 20. ¿Me los contás y me das todo eso de verduras?”, dijo Alarcón.

Y detalló: “Eran como 4500 pesos. Compré 3 tomates, un kilo de papas, porque la papa sale 900 mangos que es lo más barato que había. No se puede creer”.

“Es un espectáculo mío y tiene un solo mensaje, contra la corrupción. El texto termina diciendo ‘el pueblo sabe sus nombres’”, dijo el actor a Carmen Barbieri.

“¿Qué dice la gente cuando decís el texto?”, le preguntó Carmen. Y Alarcón le respondió dejando correr sus lágrimas: “La gente se emociona, llora, se ríe, me abraza. Cambió mi imagen”.

“No me gusta hablar de mí, pero me emociona la gente. Yo siempre termino llorando”, dijo el artista, conmovido. “Y me hacés llorar a mí”, le contestó Carmen, al ver la profunda sensibilidad de Alarcón.

Fuente: Ciudad Magazine