Unión: comenzó la venta de entradas para el partido por Copa Santa Fe

Este viernes, Unión visitará a Libertad de Sunchales por los octavos de final de la Copa Santa Fe. El encuentro comenzará a las 16:00hs en el estadio DR Plácido Tita.

Hoy comenzó la venta de entradas para los hinchas del Tate que quieran asistir al encuentro. Los horarios y lugares para comprar los tickets son los siguientes:

En Santa Fe:

Lugar:

Costa Litoral (Puerto de Santa Fe)

Horarios:

jueves hasta las 21:00hs.

Viernes de 8:00hs a 12:00hs

En Rafaela:

Lugar:

Sede Liga Rafaelina

Horarios:

Jueves hasta las 19:00hs

Viernes de 10:00 a 13:00hs.

En Sunchales:

Lugar:

En el estadio

Horarios:

Viernes de 12:00 a 14:00hs.

Probable equipo

En referencia al once, la intención de Cristian González sería darle rodaje a la mayoría de las incorporaciones que aún no han tenido muchos minutos. De este modo, el probable once sería el siguiente: Nicolás Campisi; Lisandro Morales, Juan Pablo Ludueña, Rafael Profini, Franco Pardo, Jairo O' Neil; Patricio Tanda, Tiago Banega, Mateo Del Blanco; Tomás González y Daniel Juárez.