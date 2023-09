Qué cambios implementará la nueva gestión en Billetera y el Boleto Educativo

Dos de los caballitos de batalla de la campaña de Omar Perotti como candidato a diputado provincial era que había que votarlo para garantizar por ley la continuidad de Billetera Santa Fe y el Boleto Educativo Gratuito. Este lunes, tras el triunfo de Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora electa, Gisela Scaglia, dijo que la gestión que asumirá el 10 de diciembre tiene decidido que sigan ambos programas, aunque con cambios.

Scaglia anticipó cuáles serían los nuevos lineamientos. "El BEG para nosotros es una política muy importante, pero vamos a pagarle a las empresas; esa es la diferencia", señaló Scaglia que auguró que, con esa modificación, se incrementen frecuencias "que obviamente se retiran porque al privado no le conviene".

En tanto Billetera Santa Fe se mantendrá pero con modificaciones. La dirigente del PRO dijo que el reintegro no será universal, sino segmentado según ingresos. "No es justo que entre todos estemos subsidiando a gente que no necesita Billetera", observó.

Actualmente el reintegro de Billetera Santa Fe es de hasta 8 mil pesos mensuales. Y el monto que subsidia el gobierno provincial es el 30% de cada compra de alimentos, heladerías, indumentaria, calzados, jugueterías/librerías, muebles, colchonerías, marroquinerías, bazares, artículos de limpieza, bares/restaurantes, farmacias, perfumerías y turismo; y del 20% en electro, informática y artículos del hogar.