¿Quién es la actriz más rica del mundo?

Se cree que la actriz más rica del planeta vale 8.000 millones de dólares. Si bien se podría esperar que los actores más famosos sean los más lucrativos financieramente, no siempre es así: otras empresas comerciales o esfuerzos creativos a menudo aumentan el valor de un individuo más allá de nombres conocidos como Tom Hanks o Jennifer Aniston.

También existen varias métricas para medir la riqueza de una persona, entre el hecho de haber sido hecho por sí mismo o los parámetros para definir el "patrimonio neto", que a menudo abarca finanzas, activos, participaciones en empresas, bienes raíces y otros factores.

¿Quién es la actriz más rica?

Según Celebrity Net Worth, Jami Gertz es técnicamente la actriz más rica del mundo en este momento (septiembre de 2023) con un patrimonio neto de 8 mil millones de dólares.

Gertz es mejor conocida por su carrera temprana en la década de 1980, protagonizada por las películas Crossroads, The Lost Boys, Less Than Zero y la serie de televisión Square Pegs. Más recientemente, tuvo pequeños papeles en Modern Family y This Is Us.

Su riqueza, sin embargo, se debe en gran parte a su matrimonio con el empresario multimillonario Tony Ressler, y ambos son copropietarios del equipo de la NBA Atlanta Hawks.

Otras en la lista incluyen a Mary-Kate y Ashley Olsen, que tienen un patrimonio neto combinado de 500 millones de dólares, y Jennifer López con 400 millones de dólares.

¿Quién es la actriz más rica que se hizo a sí misma?

En una lista de las mujeres más ricas de Estados Unidos que se hicieron a sí mismas' publicada en Forbes en 2023, Reese Witherspoon fue nombrada la actriz más rica que se hizo a sí misma, con un patrimonio neto de 440 millones de dólares. Ocupó el puesto 59 en la lista, pero fue la actriz mejor clasificada detrás de otras estrellas notables como Ellen DeGeneres y Taylor Swift.

Se dice que el valor de Witherspoon se vio incrementado debido a la venta en 2021 de su productora Hello Sunshine en un acuerdo valorado en 900 millones de dólares. La actriz todavía posee el 18 por ciento de las acciones de la empresa.

Witherspoon es mejor conocido por protagonizar películas como Legally Blonde, Sweet Home Alabama, Walk The Line, Wild y la serie de HBO Big Little Lies.

