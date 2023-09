Puja por una banca en Diputados entre Palo Oliver y Giustiniani

La lista a diputados provinciales, de Igualdad y Participación, encabezada por Rubén Giustiniani reunió este domingo más de 70 mil votos. Se trata del 4,1% de los electores que asistieron a las urnas. Esos números le permitirían su reelección, sin embargo el decreto 9280 firmado en 1983 por el gobernador de facto Héctor Salvi lo dejaría fuera ya que no llega al 3% del padrón total, tal como establece la ley vigente.

Para llegar a ese 3% necesitaría alrededor de 15 mil votos más. Esa banca que espera ocupar Giustiniani la disputa contra lista del Frente Amplio por la Soberanía que encabezó Carlos Del Frade, quien ya garantizó su reelección. Esta lista podría sumar 3 representantes, de hecho Del Frade reclamó públicamente este mismo lunes por la mañana: “Fueron las elecciones más lindas que hicimos. Sacamos 131 mil votos que van a ser más en el escrutinio definitivo y pusimos tres legisladores provinciales. Nosotros creemos en más derechos y mejor democracia, dejar de lado el Estado bobo”.

Subrayó que una situación similar ocurrió en 2011, cuando quedó fuera de la Legislatura. El actual legislador e histórico periodista, contó que recibió un llamado del presidente del Tribunal Electoral, Daniel Erbetta: “Lamentablemente hay que decir que el presidente de la Corte y del Tribunal me dijo que él interpreta que no está vigente la ley, que sigue vigente hasta hoy, y que fija que cualquier fuerza política tiene que lograr para entrar al sistema D´Hont (de departo de escaños) el 3% del padrón, que es lo que me dejó afuera a mí en 2011, a mí me lo aplicaron”.

“Es un decreto de la dictadura que después se convierte en ley. Presentamos tres veces el proyecto para eliminarlo pero nunca la Legislatura lo aprobó, por eso sigue vigente”, planteó Del Frade.

La misma situación se dio en años anteriores y los reclamos se judicializaron. El ministro de la Corte Suprema Daniel Erbetta en aquellas ocasiones falló, en minoría, en contra de esa ley del piso que fijó la dictadura. Su postura perdió en la Corte pero ahora Erbetta es el presidente del Tribunal Electoral y comunicó que no tomará en cuenta esa limitación del 3% del padrón.

“Había que sacar 85 mil votos como base para entrar en el sistema D`Hont pero ahora Erbetta dice que no, que su postura es dejarlo sin existencia y de esa manera dejar afuera Palo Oliver y que entre Giustiniani que lo votaron 70 mil personas, cosa que es absolutamente respetable”, puntualizó Del Frade.