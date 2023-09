Baumgartner: "Si no hacemos las cosas bien es porque somos ineptos o corruptos"

Germán Baumgartner fue electo senador por el departamento Garay el pasado domingo en las elecciones generales de Santa Fe. Su victoria, aunque ajustada, terminó con 20 años de control de la banca por parte de la familia Kaufmann.

"Soy médico, tengo 43 años, trabajo y soy de Helvecia. Tuve la suerte de trabajar en los cinco pueblos del departamento Garay, conozco la zona", comentó Baumgartner.

"Hace cuatro años atrás me convocó Miguel Lifschitz para que sea candidato apra la senaduría. Aunque perdimos, hicimos una performance increíble. Me impulsó a seguir la gente de mi pueblo. Agradezco mucho, porque tuve un gran apoyo de mi localidad y me motivaron a que no baje los brazos por este sueño que tengo. Fue el motor que me mantuvo con las ganas de seguir apostando", detalló.

En este sentido, destacó "Siempre hablo en plural porque si bien soy la cara visible, somos un equipo de trabajo. No lo logré yo solo, lo logamos entre todos".

La votación salió 7255 a 6840, aunque desde el espacio del entrevistado esperaban una votación más ajustada.

"Competimos contra una estructura que viene gobernando el departamento hace 20 años, con mucho tiempo y muy bien aceitada y armada. Fue difícil competir contra ellos, ganarles fue un logro que marca un antes y un después", detalló en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Yo quisiera rodearme de un buen equipo de trabajo que me acompañe en la senaduría y que me quede un tiempo para atender a una parte de mis pacientes, la relación con los pacientes es muy especial. Si no hacemos las cosas bien es porque somo ineptos o porque somos corruptos. Teniendo alineada la provincia, la senaduría y las tres localidades más importantes del departamento, tenemos que hacer las cosas bien", dijo por último.

