El Ejecutivo “no puede vivir llorando por lo que no tenemos”, afirmó Silvana Teisa

En el día de ayer, el Concejo de Rosario aprobó una ordenanza largamente pedida por los comerciantes y clientes. La misma regula que durante las vísperas de fiestas el estacionamiento medido, en el microcentro de Rosario, sea gratuito. Al respecto de ello, la concejala Silvana Teisa se refirió: “es algo que se venía solicitando cada vez que se acercan las fiestas por parte de los comerciantes y la Asociación del Casco Histórico”.

A propósito de esta nueva medida sancionada, la concejala comentó: “en el día de ayer, hemos aprobado una ordenanza que deja firme para esta víspera de fiestas, poder contar con el estacionamiento medido de forma gratuita. Es algo que se venía solicitando cada vez que se acercan el 30 y 31 de diciembre, el 23 y 24 de diciembre, el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Padre y para Reyes. Los comerciantes o la Asociación del Casco Histórico se acercaban a solicitar que se tomaran las medidas de que el estacionamiento sea gratuito”.

Para la edil, esto es importante debido a que “los comerciantes podrán tener la tranquilidad de que el público va a poder llegar al centro con esa facilidad”, indicó.

Por último, en relación con este tema, espera que para el “Día de la Madre se pueda poner en marcha por primera vez”.

Revitalización del centro, nocturnidad y transporte urbano

“En los próximos días, vamos a tener reunión con comerciantes y centros culturales de la zona del centro. Nos parece un punto a atender. Revitalizar, pero revitalizarlo en serio, no en un día en particular. Para hacer del Centro lo que era. Queremos también ver el tema de la noche, que parece ser, que se apagan las luces y se apaga el centro. Algo que no es así, entonces estamos trabajando para eso”, dio a conocer Teisa.

“Hace unos días, escuchamos a la Presidenta del Concejo decir:´la nueva agenda del Concejo iba a ser la nocturnidad y el transporte´. Esperamos que verdaderamente así sea. En la actualidad, tenemos miles de expedientes referidos al transporte que no se nos ha logrado aprobar, ni siquiera se nos atiende un llamado telefónico a la Secretaría de Movilidad. Así muy difícilmente podamos tomar conocimiento entre todos de cuál es la problemática y ver cuáles son las medidas para mejorar ese tema”.

Y prosiguió: “la verdad que vivir en la ciudad de Rosario, con todo lo bello que tenemos, y a esta altura de la circunstancia, no podemos estar con un transporte público que atienda las necesidades de los rosarinos. Esto hace que cada vez más rosarinos tengan que decidir tomar otro medio de movilidad”. Esto significa que “es un pasajero menos que se sube y es un ingreso menos que tiene el transporte. Y así va a estar cada vez más en decadencia".

Para finalizar, adicionó: “sinceramente, espero que pueda ser una agenda del Concejo municipal, pero sobre todo del Ejecutivo, que es quien tiene las herramientas para poder modificar esta realidad. Más allá de los subsidios nacionales que todos compartimos y venimos reclamando que sea más equitativo con la ciudad de Buenos Aires, no podemos estar todo el día llorando por lo que no tenemos y empezar a resolver desde nuestro lugar, qué podemos hacer para mejorar la situación”, concluyó Teisa.

Escucha la entrevista completa.