Boca Juniors: Pol Fernández no viajará a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba

El próximo martes a las 18:45hs, Boca Juniors visitará a Central Córdoba (SdE) en el estadio Madre de Ciudades por la quinta fecha de la Copa Liga Profesional 2023. El árbitro del encuentro será Pablo Echavarría.

Además de la ausencia de Luca Langoni, quien atraviesa la última etapa de la recuperación del desgarro en el isquiotibial derecho, el Xeneize no podrá contar para el duelo frente al Ferroviario con Guillermo Pol Fernández, pieza fundamental para Almirón. La razón es debido a que el mediocampista de 31 años terminó con lo justo el encuentro ante Defensa y Justicia y, al no estar al ciento por ciento desde lo físico, el cuerpo técnico decidió cuidarlo para lo que viene y no convocarlo.

La intención del cuerpo técnico es poner un equipo alternativo en Santiago del Estero y luego volver a los titulares para enfrentar a Lanús, con el objetivo de llegar de la mejor manera a la semifinal de la Copa Libertadores frente a Palmeiras.

Guillermo Fernández es importante para el funcionamiento de Boca en cuanto a la consideración de Jorge Almirón, es de los pocos indiscutibles junto a Cristian Medina en el mediocampo, y estará en condiciones para los tres partidos más importantes del segundo semestre: la ida y la vuelta ante el Verdao y el enfrentamiento frente al Millonario.

